華第A屋逾2億沽 實呎2.9萬

買家為資策相關人士

華第1期提供5座洋房，實用5809至6940方呎，每座洋房各連雙車位，最大的B、C屋，實用同為6940方呎；以B屋為例，大宅樓高3層，附私家升降機，地下設客飯廳、廚房及娛樂室，室外設私人泳池及花園等。翻查資料，上述應為近年新界北區最大面積屋苑式洋房。

恆大．睿峰8個月來首開齋

至於市場成交方面，受到疫情惡化影響，綜合市場資訊，2月迄今新盤成交只錄約50宗；其中鼎珮集團接手銷售、已獲批入伙紙的長沙灣恆大．睿峰THE VERTEX，新錄8個月來首宗一手成交，以970.8萬元售出東翼8樓B室，實用439方呎2房戶、實呎2.21萬元。

此外，市場仍錄資深投資者入市。資料顯示，「麻將館大王」石鑑輝的兒子石炳祥（SHEK PING CHEUNG DANIEL），上月以1643萬元購入長實（1113）深水埗愛海頌3座高層A室，實用771方呎3房戶，實呎2.13萬元；而石炳祥是次入市，料須付15%雙倍印花稅，即涉約246萬元。

柏傲莊III虎年暫5宗取消交易

另一方面，去年夏季爆出建築規格不達標，而決定拆卸重建、新世界（0017）大圍站柏傲莊III，踏入虎年之後，新增錄得5宗取消交易個案，令到該盤自去年8月至今，累錄158宗同類個案，佔售出單位總數845伙約19%，相關單位涉及銷售總值逾26億元。