澳洲料明年加息 樓價升幅勢放緩

去年全國平均升逾兩成

2021年全球受新變種病毒影響，但不少地區樓價升幅也不小，在剛去的2021年澳洲樓價升幅達22%，是自1989年以來最高；其中悉尼房樓價上升了25.8%，其次是布里斯班有25%升幅、坎培拉也有逾24%，而另一個大家熟悉的城市墨爾本升幅雖較遜色，但有也16%。

市場普遍預計今年澳洲樓價還會上升，到2023年才會回落；其中澳洲銀行（NAB）預測2022年澳洲樓價將上升4.9%，2023年則會下降4%。另澳新銀行（ANZ）也發表報告指澳洲樓價將在今年上升6%，2023年將下跌4%。澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）預計今年樓價將升7%，但預測2023年樓價跌幅達到10%，這在各大銀行的下跌預期中是最高的。西太平洋銀行（Westpac）估計2022年澳洲樓價將上升8%，2023年會下調5%。

多間銀行看好今年澳洲樓價，主要是因為銀行按揭利率仍然處於2厘的低位，但當該些銀行預期澳洲央行將會加息時，樓價有機會受壓。澳洲央行（Reserve Bank of Australia，RBA）表示，在通脹率達到2%至3%的目標範圍之前，不打算提高官方利率；亦有分析員提醒，準業主要為2022年的物業按揭利率上升做好準備。

在家工作刺激 鄉鎮地區樓價上升

疫情期間，不少公司實施僱員要在家工作安排，澳洲打工仔原本置業是為就近上班的地方，但因為變為在家工作，城市居民為避過封城措施，故移居至鄉鎮地區，該些地區樓價升幅達三成，已經超過了首都的升幅。REA集團發表報告指，有些鄉鎮地區的物業需求上升，那些交通便利、有良好基礎設施和服務供應的地區，將持續看到需求的增加。

澳新銀行認為，今年澳洲樓價仍看好，而明年較看淡，主要因為市場上有更多的房屋等待出售，需求下降和按揭利率上升是澳洲房地產價格可能受壓的原因。該行目前預計，澳洲央行將在2023年上半年首次提高官方利率，這將推高浮動按揭利率，對澳洲物業市場造成壓力，萬一加息比預期快，樓價有機會加快下跌，反之亦然。

新移民增 或助抵消加息利淡

不過，澳洲將通關及推出新移民政策令移民增加，這可能有助抵消國內需求的減弱。澳新銀行分析師表示，近期固定按揭利率的上升，新樓銷售量增加及信貸增長放緩，這些因素都可能導致監管機構認為沒有必要進一步採取限制措施。

國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，新冠疫情仍然是全球經濟面臨的最大風險，導致許多國家通脹加劇。她表示，最初預計最早將在今年上半年得到控制的全球供應鏈中斷可能會持續下去，市場對電腦和汽車等消費品的需求增加。俄羅斯和西方國家在烏克蘭問題上的爭端已經推高能源價格，特別是在歐洲，並使本已不確定的全球經濟前景變得更加複雜。

永豐金研究部發表報告指，美國聯儲局即將開啟加息周期，基本上一致預期3月起加息，而10年期美債收益率升至2020年1月2日以來新高。美匯指數窄幅波動，缺乏明確的方向，但整體還是在95水平之上。投資者正在等待美國通脹數據，希望以此判斷聯儲局貨幣政策走向。如果數據比預期強勁，加息預期將進一步升溫。至於澳洲，核心通脹升至7年半高令澳元受壓，風險偏好回落，不利澳元表現，測試0.7附近的支持。最新公布的澳洲第四季度核心通脹年率升至7年半高，這令投資者對澳洲央行提前加息的預期升溫，澳元料獲得支持。

環球樓市：明報記者 龍彩霞

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