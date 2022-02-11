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經濟
2022年2月11日星期五
技術取勝
投資策略
內地1月新貸相當海嘯4萬億救市 3.98萬億歷來新高 放水奏效M2增速料撲10%
內房股全線做好 傳放寬預售資金監管
彭博：華融信達等研參與收購財困內房資產
內地新貸超預期 恒指夜期突破二萬五
晶片荒刺激銷售 中芯全年純利飈逾倍
領展伙加拿大基金 投資澳洲5商廈項目
文華東方CEO：嚴格防疫變孤城 高管暫撤港 內地本地旅遊回暖 擬京滬等增5酒店
領展王國龍：第五波疫情 會盡量支持租戶
潤電發盈警 年度純利或最多減八成
泰加保險獨董艾秉禮離世
盈健9523萬租星光行舖6年作醫務中心
寶力控愛飛旅遊4前董事 涉轉移逾1500萬資產 索償637萬
保誠執行總裁擬3月退任 正物色接替人選
宏利去年核心盈利增18% 新做業務價值升三成
富途獲新交所發牌經營
美通脹加劇至7.5%超預期 全年加息6次或以上概率達76%
迪士尼季績回勇 早段股價升近一成
麥當勞擬開虛擬餐廳 申10個元宇宙商標
張兆聰：恒大拒賤賣資產 民企內房料反彈
葉創成：天倫燃氣增長快估值低 兼搭減碳順風車
植耀輝：日清業績改善 前景有保留
技術取勝：中壽倘回調宜守20天線
盧駿匡：新經濟股不宜沾手 勿貪平撈底
劉思明：內房整固 留意旭輝
周顯：臉書大把老本可吃
譚新強：動態清零與病毒共存的選擇 是否已淪為偽命題？
湯文亮：聯儲局打七傷拳
澳洲料明年加息 樓價升幅勢放緩
防疫加辣 兩成客取消周末睇樓 業界料本月二手成交不足1500宗 急瀉逾半
綠悠雅苑870萬沽 屋苑未補價新高
市建局土瓜灣「四合一」項目收7標書
緹山虎年開齋 洋房1.66億沽
技術取勝：中壽倘回調宜守20天線
【明報專訊】碧服短線有望挑戰55元（圖）
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