葉創成：天倫燃氣增長快估值低 兼搭減碳順風車

在上司的安排下，筆者在本周一《Money Monday》封面故事難得有機會專訪中國燃氣（0384）副總裁李雲濤，了解內地燃氣行業及集團的前景。中國燃氣股價昨日收報13.76元，較見報前收市價13.22元上升4.08%，在港股近日波動的市况下，管理層現身說法解釋上市公司本身的投資價值，釋除外界的疑慮，是負責任的做法。筆者本身並沒持有中國燃氣，卻自天倫燃氣在2010年11月上市以來一直長揸，其股價昨日收報9.49元，與當年招股價2.05元比較，過去逾11年以來上升3.63倍。

上市初曾跌穿招股價 至今升逾3倍

筆者在2010年11月認購天倫燃氣，原因是留意到在本港經營管道燃氣業務的中華煤氣（0003）股價過去數十年勁升數十倍，而內地燃氣龍頭股新奧能源（2688）、華潤燃氣（1193）及中國燃氣股價在2009年及2010年均有好表現，加上天倫燃氣業務基地處於河南省，該人口近億的中部大省亦有不少內地政商界翹楚，隨着當地經濟穩步發展，燃氣滲透率料有頗大上升空間；而且天倫燃氣上市保薦人建銀國際亦有良好往績。雖然天倫燃氣股價在上市初期曾跌穿招股價一段時間，惟筆者未有被「震走」，基於上述分析一直持有，至今亦取得不錯回報，也算是筆者所信奉的長期投資的成果。

半年盈利增37％ 市盈率有提升空間

天倫燃氣近年除了繼續深耕河南省燃氣市場外，亦將業務版圖不斷擴大，目前在全國16個省份成功營運69個城市的燃氣項目，去年上半年收入按年上升20.2%至36億元人民幣，盈利增長37.4%至5.15億元人民幣，規模僅新奧、中燃及潤燃等龍頭股的幾分之一，未來仍有進一步提升市場佔有率的空間。

國家主席習近平在2020年9月出席聯合國大會提出2030年前碳達峰及2060年前碳中和的目標後，根據規劃，2020年天然氣佔中國一次性的能源消耗佔比僅8.4%，2030年要提升到15%，2060年要進一步增加到20%至25%，行業前景向好，也屬支持天倫燃氣業務繼續增長的順風車。

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