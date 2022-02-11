麥當勞擬開虛擬餐廳 申10個元宇宙商標

【明報專訊】連鎖快餐麥當勞（美：MCD）擬經營虛擬餐廳，已申請多達10個元宇宙商標。商標律師格本（Josh Gerben）透露，麥當勞於2月4日提交了這些商標申請，文件內容提及要經營「以實際和虛擬產品為特色」的虛擬餐廳，並推出送貨上門的虛擬餐廳服務。麥當勞還將旗下McCafe咖啡品牌，納入元宇宙商標申請。該品牌計劃提供娛樂服務，包括網上現場及虛擬音樂會，以及其他虛擬活動。格本指出，美國的商標申請一般需時9個多月審理，預計麥當勞的申請可獲批准。
社交媒體公司Twitter（美：TWTR）公布，上季利潤按年減少18%至1.82億美元，遠低於分析師預期的2.9億美元。該公司稱，由於員工人數增加及基礎設施成本上漲等，導致整體支出按年攀升35%至14億美元。不過該公司強調，已很大程度避免了蘋果（美：AAPL）收緊iPhone用戶私隱政策的影響。Twitter股價早段升1%。
受惠於召車業務復蘇及經濟重啟，優步（美：UBER）第四季收入按年增長83%至57.8億美元勝預期。優步在第四季末共有1.18億活躍用戶創新高，股價早段升5%。此外，可口可樂（美：KO）上季的盈利和收入勝分析師預期，股價早段升近2%。不過可口可樂預計，通脹上升將拖累2022年的收益。