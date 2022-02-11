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迪士尼季績回勇 早段股價升近一成

【明報專訊】儘管新冠變種病毒Omicron來襲，迪士尼（美：DIS）在截至1月1日的第四財季主題樂園業務回勇，加上旗下影視串流平台Disney+的訂戶數目按季增長1180萬戶，遠高於分析師預測的700萬戶增幅，緩和了市場在Netflix（美：NFLX）公布令人失望的訂戶預測後，對串流媒體用戶增長可能持續放緩的擔憂，迪士尼股價早段最多升近7%。

Disney+上季總訂戶數目增至1.298億。迪士尼預計隨着更多原創內容上架，全年訂戶增長穩健。相比下，Netflix在去年底的總訂戶有2.218億戶，按季增長830萬戶，增幅低於Disney+，並預計當季訂戶僅增250萬。迪士尼行政總裁包正博（Bob Chapek）重申，在2024財年結束前，Disney+訂戶增至介乎2.3億至2.6億的目標不變。

串流平台訂戶增1180萬 勝Netflix

迪士尼上季直接面向消費者（Direct-to-Consumer）的串流業務總收入按年增長34%至47億美元，部分由於與Comcast經營的Hulu提高訂閱費。不過由於內容製作、營銷及技術基礎設施等成本增長，迪士尼上季串流媒體業務的經營虧損達6億美元，虧損較去年同期擴大27%。迪士尼透露，計劃在本財年為新內容斥資330億美元，以推動訂戶增長。

分析認為，Disney+需擴大漫威或星戰粉絲以外的觀眾層。市場調查數據顯示，上季Disney+推出的披頭四紀錄片系列《The Beatles：Get Back》，上架3天內吸引20.9萬新訂戶。

主題樂園及消費品收入倍增

此外，主題樂園、體驗和消費品業務上季收入達72億美元，按年增長1倍。相關業務上季的經營利潤達25億美元，扭轉去年同期因主題樂園關停等造成的1億美元虧損。迪士尼稱，美國本土主題樂園及度假村的收入和經營利潤均創新高，海外主題樂園和度假村也錄得經營利潤增長，這源於巴黎及香港園區的開放日數及遊客增加。

（綜合報道）

[國際金融]

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