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美通脹加劇至7.5%超預期 全年加息6次或以上概率達76%

【明報專訊】美國通脹持續加劇，1月消費者物價指數（CPI）按年增長7.5%，超出分析師預期的7.2%增幅，是1982年2月以來最高。通脹持續向上，鞏固了聯儲局今年大幅加息的預期。CPI數據公布後，芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員預期聯儲局在3月會議加息半厘的概率達到54%，前一天的概率為24%。交易員更預期，全年加息6次或以上的概率達76%。美國10年期國債孳息率突破兩厘大關，是2019年8月以來首次。對利率最為敏感的美國兩年期國債孳息率飈升至1.45厘。

美股三大指數早段下滑，以科技股為主的納指跌逾1%，午夜前跌幅收窄。蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）等主要科技股早段下滑。不過受息率向上影響，銀行股早段上漲，花旗（美：C）及富國（美：WFC）早段升1%。

10年債息升破2厘 兩年半首次

數據公布前，今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，聯儲局準備好在任何會議加息，不過她預期3月的加息幅度不會超過四分之一厘。她又贊成大幅縮減聯儲局的資產負債表，出售按揭抵押證券（MBS）。

剔除波動較大的能源及食品價格，美國1月核心CPI按年上漲6%，較預期高出0.1個百分點，是1982年8月以來最高。受疫情相關的供需失衡影響，汽車、家具、電器以及其他耐用品的價格，上月繼續推動美國通脹飈升。

學者：收水過度激進恐損經濟

彭博社的分析指出，1月通脹升幅大於預期，為3月加息半厘增添理據。上月物價廣泛增長，醫療服務等更出現顯著升幅，而此類別的價格更在聯儲局重視的通脹指標──個人消費支出（PCE）物價指數有較大的權重。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）美國首席金融市場經濟學家Kathy Bostjancic指出，高於預期的通脹率、美國10年期國債孳息率升至兩厘，以及聯儲局可能實施嚴厲的緊縮周期，對整體股市不利，若聯儲局採取較激進的措施，可能令經濟增長放緩。

此外，密歇根大學經濟學家柯林斯（Susan Collins）獲任命為波士頓聯儲銀行行長，填補羅森格倫（Eric Rosengren）在炒股風波後離職而留下的空缺，成為首名領導聯儲局地區銀行的黑人女性。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美國10年期國債孳息率 加息 美股 通脹

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