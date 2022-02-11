美通脹加劇至7.5%超預期 全年加息6次或以上概率達76%

美股三大指數早段下滑，以科技股為主的納指跌逾1%，午夜前跌幅收窄。蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）等主要科技股早段下滑。不過受息率向上影響，銀行股早段上漲，花旗（美：C）及富國（美：WFC）早段升1%。

10年債息升破2厘 兩年半首次

數據公布前，今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，聯儲局準備好在任何會議加息，不過她預期3月的加息幅度不會超過四分之一厘。她又贊成大幅縮減聯儲局的資產負債表，出售按揭抵押證券（MBS）。

剔除波動較大的能源及食品價格，美國1月核心CPI按年上漲6%，較預期高出0.1個百分點，是1982年8月以來最高。受疫情相關的供需失衡影響，汽車、家具、電器以及其他耐用品的價格，上月繼續推動美國通脹飈升。

學者：收水過度激進恐損經濟

彭博社的分析指出，1月通脹升幅大於預期，為3月加息半厘增添理據。上月物價廣泛增長，醫療服務等更出現顯著升幅，而此類別的價格更在聯儲局重視的通脹指標──個人消費支出（PCE）物價指數有較大的權重。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）美國首席金融市場經濟學家Kathy Bostjancic指出，高於預期的通脹率、美國10年期國債孳息率升至兩厘，以及聯儲局可能實施嚴厲的緊縮周期，對整體股市不利，若聯儲局採取較激進的措施，可能令經濟增長放緩。

此外，密歇根大學經濟學家柯林斯（Susan Collins）獲任命為波士頓聯儲銀行行長，填補羅森格倫（Eric Rosengren）在炒股風波後離職而留下的空缺，成為首名領導聯儲局地區銀行的黑人女性。

（綜合報道）

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