經濟

盈健9523萬租星光行舖6年作醫務中心

【明報專訊】核心零售區舖剛錄罕見巨額租賃成交。盈健醫療（1419） 公布，該公司以合共9523萬元向華創租用尖沙嘴星光行約3.8萬方呎巨舖6年，以作為大型醫務中心。

該公司稱，今次承租物業為星光行地下9、9A、10A號舖連1樓A、B、C號舖，作為大型醫務中心，提供一站式的醫療服務及健康科技相關服務，有關物業總面積約3.8萬方呎，租約期由今年5月至2028年4月，為期6年，平均每月租金逾132萬元，呎租近35元水平，另有3年續租權。

盈健醫療表示，公眾對涵蓋身體健康、心理健康、疾病預防、治療、復康及身心平衡等領域的服務需求提升，集團對預防保健及康健生活市場的前景充滿信心。

另外，勇利投資（1145）公布，該公司以6830萬元售出上環信德中心西翼1801室，單位建築面積2534方呎，呎價26,953元。資料顯示，該公司於2010年以2980萬元購入，現帳面獲利3850萬元，賺幅1.3倍。

勇利投資6830萬沽信德西翼單位

中原（工商舖）寫字樓部分區營業董事蕭志浩表示，油麻地盤谷銀行大廈13樓全層，面積約1674方呎，受疫情影響，意向呎價由早前約10,500元降至最新9800元水平，減幅約6.6%，現叫價約1640萬元，物業以交吉形式出售。

蕭志浩稱，上述物業原由業主自用多年，以現時市值呎租約25元計算，料租金回報約3厘。

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