經濟

泰加保險獨董艾秉禮離世

【明報專訊】泰加保險（6161）及安山金控（0033）宣布，集團獨立非執行董事艾秉禮剛於2月6日離世，並向艾秉禮表示衷心感謝，以及對其家屬致深切慰問。

艾秉禮分別自2007年及2020年獲委任安山及泰加獨董，據安山去年年報披露，他去年年齡為73歲。

泰加：現董事會僅餘1名獨董

泰加表示，在艾秉禮離世後，現時董事會僅餘1名獨董，少於上市規則中獨董須佔董事會人數三分之一的要求，亦沒有獨董具備會計或財務管理專業知識，另審核委員會人數亦減至1人。艾秉禮任職的審核委員會及提名委員會主席則懸空。集團表示，將確保在自1月7日起3個內委任合適人選。安山緊隨艾秉禮辭世後，薪酬委員會及提名委員會並非大多數由獨董組成。審核委員會成員亦只餘2人，其確保在2月6日起計3個月內委任合適人選。

艾秉禮港出生 曾任安達信德勤合伙人

菲律賓、印尼混血的艾秉禮在港出生，曾在安達信及德勤兩大會計師行任合伙人，更曾被借調至聯交所發展中央結算系統。他創辦金旭證券，亦為菲律賓Tri-State Securities Inc董事，以及為香港證券業協會永遠名譽會長，曾任哈薩克主權基金Samruk Kazyna行政總裁及管理委員會主席顧問。

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