領展伙加拿大基金 投資澳洲5商廈項目

領展首席策略總監丘兆祺補充，領展有意與Oxford Properties擴大合作，希望未來有更多業務往來。他說，現時香港、內地及海外各佔物業組合分別近77%、17%及6%，尚有空間增加香港以外投資，達到海外佔15%的指引水平。據領展簡報顯示，目前英國及澳洲物業組合佔比約6.4%，比去年11月的5%有所上升。

在今次收購後，王國龍補充，集團在澳洲直接及間接投資9項物業，之後仍會在香港、內地一線城市、英國、新加坡、日本及澳洲物色新項目。在疫情期間，澳洲的寫字樓項目的出租率普遍逾90%，當地亦自2月21日起放寬接種疫苗人士入境，加上經濟向好，對其在澳洲的投資有穩定作用，今次的收購亦與集團在當地的項目有協同作用。他希望今次的收購能夠在未來2至3個月內完成，期望對收入及派息有幫助。

券商料有助提高分派

摩根士丹利發表報告指，領展今次透過合資公司參與澳洲寫字樓投資，料有助2023年度的每單位分派提高1.3%；花旗則預期今次交易有助提升未來12個月分派約0.9%。瑞銀估計領展增購物業有助提升每單位分派約1%。