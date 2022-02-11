經濟

晶片荒刺激銷售 中芯全年純利飈逾倍

【明報專訊】受惠於全球疫情和晶片荒，中芯國際（0981）上季表現符合預期，收入按月增加11.6%至15.8億美元，為單季銷售收入首超15億美元。毛利率按月上升1.9個百分點至35%，不但達到指引上限，更創下歷史新高。中芯昨天績前微升0.8%，收報19.66元。

截至去年12月底季度，中芯純利按年飈1.08倍至5.34億美元；全年純利17.02億美元，按年增逾1.37倍，營中收入主要來自內地及香港地區，佔集團去年收入接近七成，比例按年增加12.2個百分點。

毛利率35% 創歷來新高

值得留意，屬先進工藝的FinFET/28納米製程晶片去年收入佔比約18.6%，按年增長逾13個百分點，佔比較上半年度不足15%顯著擴大，反映較先進製程晶片銷售增長，惟目前集團仍以成熟工藝晶片佔收入最大部分（見圖）。

上季度中芯資本開支為21.3億美元，按季的10.81億美元擴大近一倍。總計全年資本開支約為45億美元，多於早前預計的43億美元；當中主要用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝、新合資項目土建及其它。

中芯同時披露最新指引，目標今年首季收入環比增長15%至17%，毛利率介乎36%至38%的範圍內。中芯管理層認為，全球缺芯潮加上對本土製造的旺盛需求，為公司帶來難得的發展機會；不過實體清單限制公司的發展。

另中芯稱，基於外部環境相對穩定的前提，預計全年銷售收入增速勝代工業平均值，毛利率也會較2021年水平增升。公司認為，2022年依然是投入高峰期，資本開支預計約為50億美元，產能增量預計高於去年。

相關字詞﹕資本開支 製程 晶片 業績 中芯

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