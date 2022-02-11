經濟

內地新貸超預期 恒指夜期突破二萬五

【明報專訊】人行在昨日收市後公布，上月新增貸款超預期，達歷史新高。消息刺激恒指即月夜期開市升穿二萬五，高見25,029點，高水105點。但美國公布的通脹數據高過預期，憂慮加快加息，夜期又一度低水逾百點。至昨晚約11時45分，報25,147點，高水223點。

昨早恒指開市報25,050點，但已屬全日高位，其後失守二萬五之餘，更一度倒跌180點。但午後在中資股帶動下又回升，收報24,924點，升94點或0.38%。國指升0.76%，科指升0.56%。全日主板成交1291億元。北水轉走資，輕微淨流出6000萬元，終止連續19日流入。

智利擬鋰礦國有化 車股現沽壓

部分車股現沽壓，主要受累於主要鋰產國智利或將鋰礦國有化的消息，內地鋰電龍頭寧德時代及億緯鋰能，均在A股跌逾5%，拖累比亞迪（1211）、長城汽車（2333）及敏實（0425）均跌逾1%，贛鋒鋰業（1772）微跌0.1%。追蹤A股及港股電動車企業的GX中國電車ETF（2845），昨日跌3.5%。

藥明系續受壓，藥明生物（2269）日前澄清有關被美國納入「未經證實名單」一事後，昨日仍一度跌8%，收市跌5.4%，報58.3元，是跌幅最大的藍籌。沒有被納入名單的藥明康德（2359）續受累，昨逆市跌1%。

阿里巴巴（9988）繼續受惠軟銀集團的澄清，昨升2.9%，報122.2元。早前強勢的匯控（0005）繼續在蟹貨區橫行，昨日跌0.9%，報58.75元。

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