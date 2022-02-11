經濟

內地1月新貸相當海嘯4萬億救市 3.98萬億歷來新高 放水奏效M2增速料撲10%

【明報專訊】內地在去年12月及今年1月，接連下調存款準備金率及減息，放寬銀根的措施奏效，昨日傍晚人行公布，今年1月份新增人民幣貸款達3.98萬億元（人民幣‧下同），創歷史新高，也超過市場預期的3.7萬億元。回顧2008年金融海嘯，內地曾推出4萬億元救市計劃，帶動2009年3月人民幣新增貸款創下當時新高（圖1）；但相比之下，今年1月內地新增貸款的規模已幾乎等同當年整個救市計劃。同時，反映社會流動性的廣義貨幣供應（M2）按年增9.8%，高於預期，分析認為今年上半年M2增長有機會重新觸及10%（圖2）。

明報記者 胡學能

新貸主要來自企（事）業單位，1月份企（事）業單位貸款增3.36萬億元，其中，短期貸款增1.01萬億元，中長期貸款增2.1萬億元。另外，住戶貸款增加8430億元，其中，短期貸款增1006億元，中長期貸款增7424億元。

實體經濟相關貸款增4.2萬億

初步統計，1月社會融資規模增量，初步統計為6.17萬億元，比上年同期多9842億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加4.2萬億元，是單月統計高點。企業債券凈融資5799億元，按年多1882億元；政府債券凈融資6026億元，按年多3589億元。1月底社會融資規模存量為320.05萬億元，按年增長10.5%。

大新：M2增速大幅擴大空間微

1月M2餘額按年增9.8%，增幅是去年2月M2餘額按年增幅10.1%以來新高。M2反映的是放寬措施有否傳導至民間，讓企業及個人流動性增加。大新銀行（2356）高級經濟師溫嘉煒表示，去年貨幣增長稍放慢，配合貨幣政策，而今年政策放鬆，料上半年M2按年增長有機會觸及10%水平，惟內地不願貨幣政策過分寬鬆，故再大幅加快空間不大。

溫稱，上月新增貸款之巨，有季節性因素，一般農曆新年前，數值都較高，銀行多於年初批貸款，央行過年前亦透過逆回購增加資金注入，冀確保銀行流動性充足。他又指人行去年12月以來的降準、減息動作顯示貨幣政策偏寬鬆，冀減輕疫情與內房問題造成下行風險。上月社會融資規模存量按年增長10.5%，他料上半年有機會按年增長約11%。而下月內地舉行兩會，相信最快下月會再考慮降準或減息。

下月兩會 憧憬再降準減息

農銀國際宏觀研究主管姚少華表示，內房上月收益按月跌，而上月消費數據疲弱，為再放寬貨幣政策提供條件，相信1年期、5年期貸款市場報價利率（LPR）今季有機會分別降10個、5個基點，存款準備金率或降0.5個百分點。

相關字詞﹕人民幣貸款 降準 人行

上 / 下一篇新聞

內房股全線做好 傳放寬預售資金監管
內房股全線做好 傳放寬預售資金監管
彭博：華融信達等研參與收購財困內房資產
彭博：華融信達等研參與收購財困內房資產
內地新貸超預期 恒指夜期突破二萬五
內地新貸超預期 恒指夜期突破二萬五
晶片荒刺激銷售 中芯全年純利飈逾倍
晶片荒刺激銷售 中芯全年純利飈逾倍
領展伙加拿大基金 投資澳洲5商廈項目
領展伙加拿大基金 投資澳洲5商廈項目
文華東方CEO：嚴格防疫變孤城 高管暫撤港 內地本地旅遊回暖 擬京滬等增5酒店
文華東方CEO：嚴格防疫變孤城 高管暫撤港 內地本地旅遊回暖 擬京滬等增5酒店
領展王國龍：第五波疫情 會盡量支持租戶
領展王國龍：第五波疫情 會盡量支持租戶
潤電發盈警 年度純利或最多減八成
潤電發盈警 年度純利或最多減八成
泰加保險獨董艾秉禮離世
泰加保險獨董艾秉禮離世
盈健9523萬租星光行舖6年作醫務中心
盈健9523萬租星光行舖6年作醫務中心
寶力控愛飛旅遊4前董事 涉轉移逾1500萬資產 索償637萬
寶力控愛飛旅遊4前董事 涉轉移逾1500萬資產 索償637萬
保誠執行總裁擬3月退任 正物色接替人選
保誠執行總裁擬3月退任 正物色接替人選
宏利去年核心盈利增18% 新做業務價值升三成
宏利去年核心盈利增18% 新做業務價值升三成
富途獲新交所發牌經營
富途獲新交所發牌經營
美通脹加劇至7.5%超預期 全年加息6次或以上概率達76%
美通脹加劇至7.5%超預期 全年加息6次或以上概率達76%
迪士尼季績回勇 早段股價升近一成
迪士尼季績回勇 早段股價升近一成
麥當勞擬開虛擬餐廳 申10個元宇宙商標
麥當勞擬開虛擬餐廳 申10個元宇宙商標
張兆聰：恒大拒賤賣資產 民企內房料反彈
張兆聰：恒大拒賤賣資產 民企內房料反彈
葉創成：天倫燃氣增長快估值低 兼搭減碳順風車
葉創成：天倫燃氣增長快估值低 兼搭減碳順風車
植耀輝：日清業績改善 前景有保留
植耀輝：日清業績改善 前景有保留
技術取勝：中壽倘回調宜守20天線
技術取勝：中壽倘回調宜守20天線
盧駿匡：新經濟股不宜沾手 勿貪平撈底
盧駿匡：新經濟股不宜沾手 勿貪平撈底
劉思明：內房整固 留意旭輝
劉思明：內房整固 留意旭輝
周顯：臉書大把老本可吃
周顯：臉書大把老本可吃
譚新強：動態清零與病毒共存的選擇 是否已淪為偽命題？
譚新強：動態清零與病毒共存的選擇 是否已淪為偽命題？
湯文亮：聯儲局打七傷拳
湯文亮：聯儲局打七傷拳
澳洲料明年加息 樓價升幅勢放緩
澳洲料明年加息 樓價升幅勢放緩
防疫加辣 兩成客取消周末睇樓 業界料本月二手成交不足1500宗 急瀉逾半
防疫加辣 兩成客取消周末睇樓 業界料本月二手成交不足1500宗 急瀉逾半
綠悠雅苑870萬沽 屋苑未補價新高
綠悠雅苑870萬沽 屋苑未補價新高
市建局土瓜灣「四合一」項目收7標書
市建局土瓜灣「四合一」項目收7標書
緹山虎年開齋 洋房1.66億沽
緹山虎年開齋 洋房1.66億沽