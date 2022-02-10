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2022年2月10日星期四
技術取勝
投資策略
疫下首新盤煞停賣樓 映築即日退票 受影響料涉約3000票 總額約2.4億
上月新申預售樓花破7000伙 20年新高
葵涌新式工廈iCITY 沽逾百伙
第一城3房單位1400萬沽 創屋苑紀錄
華坊料希慎財團 力爭土瓜灣「四合一」地
惠譽：動態清零或至明年 降港GDP預測 間歇收窄放鬆政策 影響零售及服務業
匯豐：爆疫推遲通關 下調九倉置業目標價
軟銀澄清與阿里額外註冊ADS無關
小鵬汽車納深港通 吸7.65億北水
瑞士百達上調中國股票評級至正面
國泰再延付政府優先股息
永利：逾萬員工為股東 申賭牌有信心
恒大爆煲前 夏海鈞沽公司債套4.4億 去年7月賣債昨申報 難判斷技術違規
恒大今年目標交付60萬伙 許家印拒賤賣資產還債
百勝中國去年多賺26% 今年擬增逾千店
世茂傳獲准延付15.8億貸款
內地提存現金逾5萬須登記 官媒：影響很小
保利協鑫研回A 未提交申請
彭博：匯控擬擴對冲基金業務攻亞洲
李書福入股私募基金 疑鋪路攻智能手機
平安壹賬通1年定存息1.28厘 分析：短線資金成本升 推優惠競爭
Mox公布兩高層任命 新設CDSIO一職
蘋果今年美推Tap To Pay功能 iPhone變刷卡機 助推動Apple Pay使用率
Meta股價挫 或跌出新監管法案門檻
應美歐請求 日向歐提供液化天然氣
張兆聰：消費股強勢 萬洲估值低可炒落後
技術取勝：紫金倘突破或上試11.8元
JOOX推「吹水台K房」 喺屋企以歌會友
HKTVmall大量招聘 新人獎金「彈弓手」
劉思明：偷買率先突破股份 快手料試百元
周顯：史上最大緊縮將啟動
湯文亮：確診急升的罪魁禍首
路勁單偉彪：港資金多供應少 疫情影響樓巿短暫
9月領本港橋牌隊 出戰杭州亞運
技術取勝：紫金倘突破或上試11.8元
【明報專訊】聯塑短線向上暫受制14元（圖）
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