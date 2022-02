蘋果今年美推Tap To Pay功能 iPhone變刷卡機 助推動Apple Pay使用率

【明報專訊】蘋果(美:AAPL)宣布今年稍後將在美國推出「Tap To Pay」點擊支付功能,讓iPhone變身刷卡機,數以百萬商戶毋須再安裝信用卡讀卡器等設備,就可透過iPhone的NFC(Near Field Communication,近場通訊) 技術及「Tap To Pay」相關軟件,接受蘋果支付(Apple Pay)、Visa(美:V)、Mastercard(美:MA)及美國運通(美:AXP)等提供的非接觸式(contactless)信用卡或借記卡,以及其他數碼錢包結帳。蘋果向科技網站《The Verge》證實,Google Pay將來也可採用 「Tap To Pay」。蘋果早段股價微升。