百勝中國去年多賺26% 今年擬增逾千店

同店銷售按年下降1%

百勝中國昨日股價偏軟，全日收報347.4元，跌約3%。截至去年12月底止，集團全年總收入約98.5億美元，較去年同期增長19%，經調整純利約5.25億美元，按年跌15%。年內同店銷售按年下降1%，其中肯德基回落3%，必勝客則增加7%。

單計去年第四季，百勝收入按年微升至22.9億美元，季內純利為4.75億美元，按年增長逾兩倍；經調整純利為1100萬美元，按年大跌93%。

百勝中國首席執行官屈翠容於業績發布會稱，現時面臨較大成本壓力，但集團對產品價格仍保持較小心取態，尤其是目前經濟環境欠佳，傾向以成本控制、減少開支方式應對，而非透過加價將壓力轉嫁客戶。

集團首席財務官楊家威補充，上月整體同店銷售比去年第四季為佳，惟過去農曆新年假期業務表現按年仍有所下跌。

去年淨增加1282間門店

截至去年底，百勝中國全年淨增加1282間門店，數量創新高；帶動集團店舖總數達11,788間。集團又預計，今年將淨新增約1000至1200間新店；資本支出為8億至10億美元之間，包括增加對供應鏈、基礎設施和數字化的投資。楊家威透露，今年新開設店舖將以肯德基品牌為主，其次則為必勝客及咖啡品牌Lavazza等。

楊家威續稱，現時外賣業務佔集團整體收入逾五成，故店舖面積需求較以往小，集團未來將集中發展面積小的門市。