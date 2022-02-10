經濟

恒大今年目標交付60萬伙 許家印拒賤賣資產還債

【明報專訊】中國恒大（3333）剛於周日（6日）舉行2022年「保交樓新年開工動員大會」，集團主席許家印在會上透露，定下今年交付約7000萬平米、60萬套住宅的目標，相當於恒大所有保交樓項目中，有近五成要在年內完成交付，同時強調不能「賤賣」資產去償還債務。

預計3月底施工人數增至30萬

許家印指出，目前80%以上的長期合作伙伴均繼續與集團合作，每個省、市、區都成立恒大項目保交樓專班，指導推進復工復產保交樓；截至3月底，包括北方嚴寒地區在內，要達到80%至90%的保交樓項目全面工效達標，正常施工。他預計，恒大總施工人數在今個月底將達到10萬人，3月底增至30萬人，才能在今年6月底前確保交樓20萬套、以及力爭交樓30萬套，「時間過半、交樓過半」的目標。

許家印坦言，集團往年正常經營的時候，資金流入流出非常大，惟去年6月開始陷入困境，9月起幾乎沒有資金流入，難以實現大量交樓。目前集團受監管預售資金逾500億元，全面復工後施工連續性就要依靠近800億元的銷售未回款、近900億元的保交樓樓宇中可售貨值支持。

恒大目前有5600萬平方米的在建未取證未開盤項目、1.6億平方米的土地儲備以及150個舊改項目。許家印強調，任何時間都不能依靠賤賣資產去還債務，要注意防範資產處置過程中的漏洞問題，否則資產賤賣完也難以還清債務。此外，集團根據實際情况精簡架構，已在新年前對省公司總部進行定編，省公司總部由1.5萬人，精簡至5100多人。

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