經濟

恒大爆煲前 夏海鈞沽公司債套4.4億 去年7月賣債昨申報 難判斷技術違規

【明報專訊】中國恒大（3333）深陷財困，拖累公司股價及債價連月下挫，惟跟隨許家印多年、有「打工皇帝」之稱的恒大副主席兼總裁夏海鈞昨日披露，在集團去年爆出無法如期兌付理財產品前夕，已沽清手上恒大債券。據聯交所資料，夏海鈞在去年7月至8月期間，沽清手上原帳面值1.28億美元（約9.98億港元）的3批恒大債券，雖然慘蝕超過五成，但仍成功套現約5652.02萬美元（約4.4億港元）。

明報記者 陳偉燊

據夏海鈞近日申報他由去年7月27日至8月17日期間多宗出售恒大債券交易，當中涉及沽售3批分別為年息8.75厘的2025年到期優先票據、年息11.5厘的2023年到期優先票據，以年息11.5厘的2022年到期優先票據，涉及本金總額分別為2800萬、5000萬及5000萬美元，最終分別套現1247.53萬、2406.98萬及1997.51萬美元，相當於較買入價折讓約55.9%。

沽清恒大債券 慘蝕逾五成

不過，夏海鈞以介乎36至49美元沽售該3批債券，惟截至昨日，有債券價格已跌至10至15美元。

值得留意的是，雖然他是在去年出售債券，但未知是否因近日才完成交易才作申報，因此難以斷定技術上是否違規。

沽債前公司剛取消特別分紅

事實上，夏海鈞去年沽清手上恒大債券時，恒大股價及債價都甚為波動，當時恆大剛決定取消派發特別分紅，但之後又突然取消計劃，甚至開始傳出恒大財困，以及未能兌付大量到期金融理財產品。

期間恒大股價由7月16日、即夏海鈞開始沽售恒大債券前一個交易日的9.8元，到他沽清債券的8月17日時，恒大股價已跌至5.29元，累計跌幅約46%；惟至今恒大股價已跌至1.67元，跌幅擴大至83%，因此他沽債的時間相對較敏感。

連同沽恒大物業恒汽套現5.6億

而在他沽出債券的同一時間，他亦連番減持恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）約0.1%及0.03%股權，分別套現7302.6萬及4253.6萬元，共約1.16億元，連同沽售恒大優先票據、恒大汽車及恒大物業部分權益合計，合共套現近5.56億元。

夏海鈞目前仍持有恒大物業及恒大汽車約0.51%及0.12%股權，合共市值不足2億元。

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