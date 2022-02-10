國泰再延付政府優先股息

【明報專訊】國泰航空（0293）第三度延遲派付政府優先股股息，至今合共拖欠利息近9億元。國泰昨日發公告，董事局已議決，延遲派付原定下周一（14日）到期應付予優先股持有人的股息。根據相關優先股條款規定，任何延遲派付的優先股股息將予累計並構成欠款，國泰航空於完全支付港府優先股股息欠款後，才可派發普通股股息或回購其普通股。
至今共拖欠利息近9億元
翻查公告，國泰於2020年6月獲政府注資，當中包括斥資195億元認購國泰發行的優先股，而優先股的股息逐年遞增，首3年年利率為3厘、第4年為5厘、第5年為7厘，餘下年期則為9厘；股息按每半年支付一次。不過當時條款亦表明，國泰董事會可出於任何原因，選擇全部或部分推遲原定在股息支付日期應付的股息。
以此類推，今次國泰延期支付的優先股股息約2.92億元，連同去年2月和8月所拖欠的利息，累計3次欠付相關優先股股息涉資約8.76億元。
股價連升6日 收報7.02元
國泰昨日股價全日高走，見一個月高位，高報7.04元，接近高位收市，收報7.02元，全日升2.6％，為連升6日，成交額1.11億元，對上一次連升6日是去年12月28日；另外亦連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭為2019年12月18日。