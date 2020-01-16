惠譽：動態清零或至明年 降港GDP預測 間歇收窄放鬆政策 影響零售及服務業

予香港「AA-」評級 前景「穩定」

惠譽目前給予香港「AA-」評級，前景為「穩定」，相關評級將暫時不作調整。該行預計，香港實質GDP在2023年前不會重越2018年、即反修例運動及疫情前水平。惠譽在去年12月預測時，假設香港可保持低本地感染，為與內地免檢疫通關創造條件，將利好香港旅遊和休閒娛樂行業。不過鑑於最近的事態發展，以上假設將至少於短期內都不再可行。

去年香港經濟增長6.4%，惠譽指香港作為物流樞紐和全球貿易中介人，是受惠於強勁的外部需求，不過隨着外部需求逐漸正常化，加上香港航空和船運因航班禁令和嚴格檢疫要求而受影響，因此上述利好趨勢或不太可能在今年持續。

關焯照：當局應說明「動態清零」準則

政府在上月起逐步收緊多項防疫措施，包括暫停晚市堂食，多間機構早前已下修本港經濟增長預測（見表）。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，按外國經驗，Omicron新症個案會在爆發後約個半月開始回落，疫情對本港首季經濟會有明顯影響，時間上則要視乎政府會要求新症個案回落至甚麼水平才放寬限制，因為「動態清零」界線沒有實際準則，即使是內地也未能做到徹底的零感染，認為當局應說明有關準則。

本港跟隨內地奉行清零政策，政府早前表示，以第一劑新冠疫苗接種率達到九成為目標，再輔以疫苗通行證，到時考慮調整防疫措施。不過，惠譽表示，這尚不確定能否使香港轉變防疫政策，改視新冠疫情為「風土病（endemic）」，該行指出，即使內地疫苗接種率已有約九成，但至今仍未有改變政策迹象，《人民日報》早前也發文指香港「不應放棄動態清零」。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認為，本港與內地或外地通關是兩難選擇，不過內地是香港最大貿易伙伴，以進出口和經濟活動角度考慮，香港跟隨內地防疫要求是可以理解。

政府公布將再向立法會尋求撥款至防疫基金，惠譽認為支持經濟措施幾可肯定會延遲香港回到平衡預算，不過由於財政儲備目前佔 GDP約三成，額外開支不太可能影響香港的評級。

明報記者 歐陽偉昉