經濟
香港地產

葵涌新式工廈iCITY 沽逾百伙

【明報專訊】雖然在疫情下多個住宅新盤未能如期推出，但非住宅物業卻錄得不俗銷情。其中新春前已部署推售的金朝陽（0878）葵涌新式工廈iCITY，迄今累錄超過100宗成交。

投資者逾2000萬掃5伙

中原（工商舖）工商部副分區營業董事伍樂民表示，iCITY已累錄超過100宗成交，有收租投資者以約2037.8萬元連購iCITY的5伙，主要集中於中層，成交金額由約402.3萬至423萬元，成為iCITY項目暫錄最大額成交個案，以單位面積約422至475方呎計，呎價約8905元至9550元。伍氏稱，iCITY共提供601個工作室單位，標準樓層工作間建築面積約335至510方呎，入場費約400萬元起。

栢能近4億購荔枝角道888號28樓自用

此外，栢能集團（1263）公布，該公司以3.8786億元購入新世界（0017）旗下長沙灣商廈荔枝角道888號28樓全層。資料顯示，栢能集團主要從事供桌面電腦使用之圖像顯示卡設計、製造及貿易、電子製造服務（EMS），以及製造及買賣其他個人電腦相關產品及零件。

新世界表示，物業建築面積約2.46萬方呎，呎價近1.6萬元。項目自發售以來，獲不少用家及投資者追捧，買家包括教育機構、家族投資者及知名企業家等。新世界早於2017年先後在區內投得3幅商業用地，銳意打造逾200萬方呎大型商業區，其中荔枝角道888號甲級商廈，項目預計本年第2季度落成。栢能集團稱，集團總辦事處位於火炭沙田商業中心，租期將於今年6月屆滿，董事會認為，收購可讓集團將其總辦事處及位於香港之部分成員公司辦事處逐步遷往該物業，預期有利集團減省租金開支。

[香港地產]

相關字詞﹕栢能集團 新世界 金朝陽 荔枝角道888號

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