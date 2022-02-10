上月新申預售樓花破7000伙 20年新高

新地佔五盤涉逾5500伙

新地旗下共5盤於上月新申請預售（連合作項目）、共涉5505伙，佔同期新申預售樓花總數的78%，主要屬新界西北區新盤，規模最大為屯門兆康54區欣寶路8號第2A、2B、3A、3B期，共涉2961伙（各期分別929、729、534和769伙）；元朗THE YOHO Hub第3期涉939伙；與長實（1113）合作的屯門青山公路大欖段170號2期涉400伙。可留意是，上述欣寶路8號第3A、3B期估計2025年3月和6月落成，即樓花期分別約37個月和40個月。

新地雷霆：兆康項目最快年中推

新地副董事總經埋理雷霆回應稱，屯門兆康項目最快今年中推售；雖然集團現有多個樓盤及期數同時申請預售，但各樓盤及期數的建築進度、時間表均不同，預計未來1至2年陸續獲批預售，並會有序推售不同樓盤或期數。

至於上月獲批兩個預售樓花新盤，包括內房世茂（0813）在港首個獨資住宅項目、位處九龍延坪道9號的豪宅涉332伙，樓花期約22個月；另一獲批預售為新地沙田瓏珀山第2期涉139伙，樓花期約9個月。

美聯首席分析師劉嘉輝表示，樓花由入紙申請預售至獲批發售需時，發展商早申請預售可更具彈性作部署。另上月共涉7094伙新申預售，為該行2002年有統計以來新高；而滾存待批樓花突破2.4萬伙，亦創2002年7月後的19年半新高。

[香港地產]