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疫下首新盤煞停賣樓 映築即日退票 受影響料涉約3000票 總額約2.4億

【明報專訊】本港昨日單日錄逾千宗感染新冠病毒確診個案，令部分新盤銷售大計受阻，其中恒地（0012）及市建局合作發展的長沙灣映築，更煞停銷售，昨日起接受準買家退票，共涉約3000票，以每票8萬元計，涉及資金約2.4億元。是次料為自2020年新冠疫情在本港爆發後，首個因疫情升溫而需煞停並退票的新盤。

明報記者 陳寶恩

與此同時，市場消息亦稱，恒地售樓部一名文職人員昨日確診感染新冠病毒，集團已即時安排中環國金二期相關樓層員工在家工作，直至檢測顯示陰性結果，而恒地亦已安排相關樓層消毒。據悉該名員工上周五（4日）為最後一次在該寫字樓上班，期後一直在家工作。此外，美聯物業發言人亦確認，集團位於中環辦公室一名員工初步確診，該員工於2月7日曾於中環辦公室工作，之後一直留在家中，公司已安排即時為中環辦公室徹底消毒，並於昨日及今日暫時關閉。

恒地售樓部美聯中環總行有員工確診

事實上，自2020年新冠疫情殺入本港後，基本上無阻發展商售樓大計，過去兩年共售出逾3萬伙一手單位，亦未有發展商因疫情而煞停賣樓兼接受準買家退票。映築是上月初本港第五波疫情爆發後，唯一一個開售的全新盤。發展商回應，項目將暫緩銷售部署，由昨日起將會接受準買家退票。發展商早前曾表示，項目累收約3000票，當中約10%至15%屬於次輪銷售後的新入票，以每票8萬元計算，預計涉及資金約2.4億元。

映築累售203伙 套現10億

映築上月中以來推出5張價單共274伙，包括2伙「樓換樓」單位。前後兩輪銷售推出204伙，扣除1伙撻訂戶，累售203伙，套現約10億元。市場估計，項目原定部署短期內開售。另外，有個別新盤仍推售貨尾，其中恒大（3333）旗下已屆現樓的屯門掃管笏恆大．珺瓏灣，落實周日（13日）發售17伙。

信置：進場代理及工作人員須已接種疫苗

另外，各大發展商均為旗下樓盤展銷廳推出新指引。信置（0083）表示，因應疫情，集團展銷廳加強消毒；此外，每組參觀者連同代理不可多於2人，所有進場代理及工作人員須已接種新冠疫苗，並需掃描「安心出行」、量度體溫（見表）。展銷廳將定時進行消毒；集團新盤網站均設有展銷廳及示範單位VR，客戶可在家中睇樓。

昨一手市場僅錄2宗成交

萬科香港市場營銷及客戶關係部副總裁劉淑貞表示，公司旗下項目仍按計劃推售，而各項目的展銷廳、示範單位及地盤均會採取嚴格防疫措施。項目現樓示位及展銷廳加強防疫，每組參觀人數不多於2人，每個示範單位只停留一組客人。前線人員須已接種最少2劑疫苗，並需要每7日進行最少1次檢測。所有參觀人士必須掃描「安心出行」及出示「疫苗通行證」。

綜合市場消息，昨日一手市場僅錄2宗成交，其中包括信置馬鞍山SILVERSAND 5A座9樓G室，實用面積448方呎、連249方呎天台，成交價1026.8萬元、實呎22,920元。項目累售109伙，佔總伙數160伙約68%，套現逾11億元。

[香港地產]

相關字詞﹕萬科香港 信置 確診新冠肺炎 美聯 映築 恒地 第五波疫情

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