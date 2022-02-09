內地料再降準 中港股追落後 景順增持銀行電動車電池 減互聯網醫健倉位

景順發表經濟報告指出，中國包括房地產市場投資在內的固定資產投資保持異常的韌力，年初至今按年增長4.9%（市場預期為4.8%，上月為5.2%）。雖然報告不認為房地產開發商的困境和房價已經觸底，可能會有更多的開發商違約，但信貸周期似乎已經觸底，而且最近下調存款準備金率和中期借貸便利（MLF）令前景有改善的迹象。更重要的是，預計當局和地方政府將在短期內推出更多支持措施，以需要幫助的行業。

中央或減息保寬鬆撐樓市

為應對增長阻力，當局早前宣布將MLF利率下調10個基點至2.85厘。此外，人民銀行也下調7天期逆回購利率，向系統淨注入2000億元人民幣流動性。雖然不認為中國人行會180度轉向全面寬鬆的貨幣措施，但可能會繼續在未來幾個月內通過額外下調存款準備金率（見圖）和減息來保持寬鬆的幅度，為樓市提供支撐及穩定增長。

即使其他增長引擎減速，但中國工業生產的韌力繼續讓這個世界第二大經濟體向前行。經濟當然還沒有完全走出陰影，儘管現時的數字表明，經濟可能比以前想像的更有彈性，而且政府開始採取更有力的行動來刺激增長。景順投資總監阮偉國表示，預計今年中國的監管面和政策面均變得更穩定，加上貨幣政策寬鬆和股票估值便宜，企業業務和盈利可望強勁復蘇。阮偉國表示，中國股市去年跑輸美國和部分成熟市場，因中國收緊房地產行業監管以及重塑對互聯網、醫療保健等新經濟行業的監管，導致經濟和企業盈利出現一次急劇減速。不過，隨着中國的監管面和政策面今年變得更穩定，企業將能夠擁有更強勁的業務和盈利復蘇。

監管風暴料改 企業盈利迎復蘇

阮偉國續稱，中國寬鬆的貨幣政策周期與大多數發達經濟體的緊縮周期相反，充裕的流動性將為股市增添動力。另一個驅動因素是中國股票估值相對便宜。他認為，中國股票的主要風險在於中國是否繼續積極收緊行業政策，因而影響經濟和行業復蘇步伐，但從近月主要官員的言論來看，監管和政策方向已有明顯改變。該行給予中港股市「超配」評級，近期針對式增持對利率敏感度較高的香港銀行股、得益於中國貨幣寬鬆的內銀股，以及長期趨勢已得到糾正的電動車電池及可再生能源等板塊，並稍為縮減互聯網和醫健板塊的倉位。

典型的長存續期和估值較高的股票是科技板塊，近期該類企業成為拋售對象。景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為要小心看待市場對科技股的過度反應。雖然未來幾個月可能會疲弱，因為股市總體而言，尤其是科技股或受加息影響會急跌，但她預期科技股會消化有關消息，相信該行業的增長潛力仍然強勁。

她指出，估值高的股票更容易受到收益率曲線中長期利率上升的影響。有長存續期的股票，即是預計將在遙遠將來會支付大部分現金流的股票，也更容易受到長期利率上升的影響，因為這些未來現金流以更高的利率貼現。

科技股平均債務較低 宜長揸

Hooper又認為，要小心看待市場對科技股的過度反應，有人甚或會認為科技行業可能在利率上升的環境中處於有利位置，因為它們的平均債務低於其他行業。如果投資者有足夠長的投資期，科技股回調可能會帶來機會。

另一方面，Kristina Hooper建議投資者應為股票、債券、加密貨幣的波動做好準備。實際上，對任何資產類別而言，最終市場會適應聯儲局的正常化模式。

她又密切關注亞洲的疫情擴散，鑑於Omicron的傳染性，感染率可能會迅速上升，雖然確實相信這波疫情會相對短暫，但這一波疫情可能是一個非常大的規模，就像在其他地區一樣，這對內地經濟、供應鏈和全球通脹都有負面影響。

龍彩霞 明報記者

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