經濟
龍彩霞 基金特區

基金特區

內地料再降準 中港股追落後 景順增持銀行電動車電池 減互聯網醫健倉位

【明報專訊】2022年之始，投資者已感到市况的波動，上年美國及歐洲等成熟地區表現亮麗，但在今年開首表現就呈調整，反而中港股市有追落後的迹象。美國加息有可能超預期令市場較為意外，反而中國採取量寬政策及減息等措施，以增加流動性。中國發布的第四季GDP按年增長4%，遠高於預期。本季度增長繼續不平均，製造業和出口繼續成為中國經濟引擎的主要推動力，而由於中國疫情的清零政策和房地產市場的挑戰，家庭和投資支出出現滯後，景順投資總監阮偉國表示，在估值中港股市也屬吸引。

景順發表經濟報告指出，中國包括房地產市場投資在內的固定資產投資保持異常的韌力，年初至今按年增長4.9%（市場預期為4.8%，上月為5.2%）。雖然報告不認為房地產開發商的困境和房價已經觸底，可能會有更多的開發商違約，但信貸周期似乎已經觸底，而且最近下調存款準備金率和中期借貸便利（MLF）令前景有改善的迹象。更重要的是，預計當局和地方政府將在短期內推出更多支持措施，以需要幫助的行業。

中央或減息保寬鬆撐樓市

為應對增長阻力，當局早前宣布將MLF利率下調10個基點至2.85厘。此外，人民銀行也下調7天期逆回購利率，向系統淨注入2000億元人民幣流動性。雖然不認為中國人行會180度轉向全面寬鬆的貨幣措施，但可能會繼續在未來幾個月內通過額外下調存款準備金率（見圖）和減息來保持寬鬆的幅度，為樓市提供支撐及穩定增長。

即使其他增長引擎減速，但中國工業生產的韌力繼續讓這個世界第二大經濟體向前行。經濟當然還沒有完全走出陰影，儘管現時的數字表明，經濟可能比以前想像的更有彈性，而且政府開始採取更有力的行動來刺激增長。景順投資總監阮偉國表示，預計今年中國的監管面和政策面均變得更穩定，加上貨幣政策寬鬆和股票估值便宜，企業業務和盈利可望強勁復蘇。阮偉國表示，中國股市去年跑輸美國和部分成熟市場，因中國收緊房地產行業監管以及重塑對互聯網、醫療保健等新經濟行業的監管，導致經濟和企業盈利出現一次急劇減速。不過，隨着中國的監管面和政策面今年變得更穩定，企業將能夠擁有更強勁的業務和盈利復蘇。

監管風暴料改 企業盈利迎復蘇

阮偉國續稱，中國寬鬆的貨幣政策周期與大多數發達經濟體的緊縮周期相反，充裕的流動性將為股市增添動力。另一個驅動因素是中國股票估值相對便宜。他認為，中國股票的主要風險在於中國是否繼續積極收緊行業政策，因而影響經濟和行業復蘇步伐，但從近月主要官員的言論來看，監管和政策方向已有明顯改變。該行給予中港股市「超配」評級，近期針對式增持對利率敏感度較高的香港銀行股、得益於中國貨幣寬鬆的內銀股，以及長期趨勢已得到糾正的電動車電池及可再生能源等板塊，並稍為縮減互聯網和醫健板塊的倉位。

典型的長存續期和估值較高的股票是科技板塊，近期該類企業成為拋售對象。景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為要小心看待市場對科技股的過度反應。雖然未來幾個月可能會疲弱，因為股市總體而言，尤其是科技股或受加息影響會急跌，但她預期科技股會消化有關消息，相信該行業的增長潛力仍然強勁。

她指出，估值高的股票更容易受到收益率曲線中長期利率上升的影響。有長存續期的股票，即是預計將在遙遠將來會支付大部分現金流的股票，也更容易受到長期利率上升的影響，因為這些未來現金流以更高的利率貼現。

科技股平均債務較低 宜長揸

Hooper又認為，要小心看待市場對科技股的過度反應，有人甚或會認為科技行業可能在利率上升的環境中處於有利位置，因為它們的平均債務低於其他行業。如果投資者有足夠長的投資期，科技股回調可能會帶來機會。

另一方面，Kristina Hooper建議投資者應為股票、債券、加密貨幣的波動做好準備。實際上，對任何資產類別而言，最終市場會適應聯儲局的正常化模式。

她又密切關注亞洲的疫情擴散，鑑於Omicron的傳染性，感染率可能會迅速上升，雖然確實相信這波疫情會相對短暫，但這一波疫情可能是一個非常大的規模，就像在其他地區一樣，這對內地經濟、供應鏈和全球通脹都有負面影響。

龍彩霞 明報記者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[龍彩霞 基金特區]

上 / 下一篇新聞

收緊防疫 港PMI一年首陷收縮區 上半年零售料負增長 人力顧問：措施礙吸人才
收緊防疫 港PMI一年首陷收縮區 上半年零售料負增長 人力顧問：措施礙吸人才
星展：全年經濟增長或下修至1.7%
星展：全年經濟增長或下修至1.7%
新巴城巴：每月虧損料倍增至6000萬
新巴城巴：每月虧損料倍增至6000萬
恒指曾插逾400點 收跌250點
恒指曾插逾400點 收跌250點
第五波疫情上月爆發 Lalamove：食物訂單明顯增
第五波疫情上月爆發 Lalamove：食物訂單明顯增
牛氣母企上季多賺33％ 餐廳現員工短缺
牛氣母企上季多賺33％ 餐廳現員工短缺
藥明子公司列未經核實名單 股價瀉兩成 集團：沒從美進口相關儀器需求 影響微
藥明子公司列未經核實名單 股價瀉兩成 集團：沒從美進口相關儀器需求 影響微
提供具體證明 可自未經核實名單剔除
提供具體證明 可自未經核實名單剔除
人行：保障性租賃房貸不集中管理
人行：保障性租賃房貸不集中管理
人行：券商境外公司提出跨境服務屬非法
人行：券商境外公司提出跨境服務屬非法
強積金上月平均每人蝕約7700元
強積金上月平均每人蝕約7700元
雷軍：3年內稱霸國產高端手機市場
雷軍：3年內稱霸國產高端手機市場
惠譽下調龍光評級 展望負面
惠譽下調龍光評級 展望負面
金管局：銀行業人才起動計劃再延長半年
金管局：銀行業人才起動計劃再延長半年
軟銀上財季盈利挫逾97% 阿里股價大跌 孫正義：保留減持選項
軟銀上財季盈利挫逾97% 阿里股價大跌 孫正義：保留減持選項
通脹料續升 美10年債息升穿1.96厘
通脹料續升 美10年債息升穿1.96厘
特朗普金主將退出Meta董事局
特朗普金主將退出Meta董事局
張兆聰：本地地產股抗跌 嘉里息高可留意
張兆聰：本地地產股抗跌 嘉里息高可留意
技術取勝：統一或8至8.6元上落
技術取勝：統一或8至8.6元上落
劉思明：神華純利飈 可選作分散投資
劉思明：神華純利飈 可選作分散投資
周顯：TikTok西方產業鏈已成形
周顯：TikTok西方產業鏈已成形
湯文亮：今年樓市小陽春變晚春
湯文亮：今年樓市小陽春變晚春
盧楚仁：美倘介入戰事 不利美元
盧楚仁：美倘介入戰事 不利美元
會德豐只許接種疫苗者進展銷廳 業界料本月一手成交不足500宗 兩年新低
會德豐只許接種疫苗者進展銷廳 業界料本月一手成交不足500宗 兩年新低
中原美聯齊出手 打針員工商場上班
中原美聯齊出手 打針員工商場上班
業界料港息明年初調整
業界料港息明年初調整
珀麗灣一周7成交 逼上月全月
珀麗灣一周7成交 逼上月全月
嘉里近億購山道一籃子地舖 加快統一業權
嘉里近億購山道一籃子地舖 加快統一業權
仲量聯行料納米樓落成量 今年倍升至2015伙
仲量聯行料納米樓落成量 今年倍升至2015伙
15 WESTERN STREET現樓 高層覽維港
15 WESTERN STREET現樓 高層覽維港
西營盤如「小蘇豪」 華洋交融
西營盤如「小蘇豪」 華洋交融