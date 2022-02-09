經濟

香港地產

嘉里近億購山道一籃子地舖 加快統一業權

【明報專訊】近年加入舊樓併購行列的嘉里（0683），新近就申請強拍項目西環山道79號至85號山道閣，增購該項目一籃子地舖，以加快統一項目業權。

聖安多尼小學持貨38年帳升233倍

資料顯示，聖安多尼中英文小學暨幼稚園持有自用的西環山道79至85號地下2至3號及C舖，上月底分別獲嘉里以7947.5萬元及1402.5萬元承接，共涉9350萬元。原業主1984年分別以25萬及15萬元，即共40萬元，持貨約38年，帳面大賺9310萬元，物業升值近233倍。

「鞋王」9680萬沽德輔道中舖

另資料顯示，由「鞋王」鄺海鑾或有關人士持有的中環德輔道中59號中南行地下及地庫，總面積約3500方呎，上月中以9680萬元成交，呎價約2.77萬元。鄺海鑾等2006年7月以4270萬元購入，持貨逾15年，帳面獲利5410萬元或近1.3倍。

此外，由耀才證券（1428）主席葉茂林或有關人士，持有銅鑼灣駱克道478至484號本德大廈地下A舖連1樓及2樓，現委託美聯工商舖招租。美聯旺舖營業董事何漢明表示，商舖面積約14,950方呎，另設有大型廣告位置，業主意向月租90萬元，呎租約60元。據悉，上述商舖在2014年零售高峰時，曾由豐澤電器以月租約92萬元承租，而對上租客則為夾公仔店，在2019年9月以48萬元租用，即現時月租叫價，較2014年高位僅差2萬元或2%，而較對上租金則高42萬元或87.5%。上述商舖由葉茂林等持有，去年以5.25億元購入本德大廈地下A、B、C及D舖，以及1及2樓，招租屬複式舖部分。

相關字詞﹕耀才證券 聖安多尼中英文小學 山道 嘉里

上 / 下一篇新聞

收緊防疫 港PMI一年首陷收縮區 上半年零售料負增長 人力顧問：措施礙吸人才
收緊防疫 港PMI一年首陷收縮區 上半年零售料負增長 人力顧問：措施礙吸人才
星展：全年經濟增長或下修至1.7%
星展：全年經濟增長或下修至1.7%
新巴城巴：每月虧損料倍增至6000萬
新巴城巴：每月虧損料倍增至6000萬
恒指曾插逾400點 收跌250點
恒指曾插逾400點 收跌250點
第五波疫情上月爆發 Lalamove：食物訂單明顯增
第五波疫情上月爆發 Lalamove：食物訂單明顯增
牛氣母企上季多賺33％ 餐廳現員工短缺
牛氣母企上季多賺33％ 餐廳現員工短缺
藥明子公司列未經核實名單 股價瀉兩成 集團：沒從美進口相關儀器需求 影響微
藥明子公司列未經核實名單 股價瀉兩成 集團：沒從美進口相關儀器需求 影響微
提供具體證明 可自未經核實名單剔除
提供具體證明 可自未經核實名單剔除
人行：保障性租賃房貸不集中管理
人行：保障性租賃房貸不集中管理
人行：券商境外公司提出跨境服務屬非法
人行：券商境外公司提出跨境服務屬非法
強積金上月平均每人蝕約7700元
強積金上月平均每人蝕約7700元
雷軍：3年內稱霸國產高端手機市場
雷軍：3年內稱霸國產高端手機市場
惠譽下調龍光評級 展望負面
惠譽下調龍光評級 展望負面
金管局：銀行業人才起動計劃再延長半年
金管局：銀行業人才起動計劃再延長半年
軟銀上財季盈利挫逾97% 阿里股價大跌 孫正義：保留減持選項
軟銀上財季盈利挫逾97% 阿里股價大跌 孫正義：保留減持選項
通脹料續升 美10年債息升穿1.96厘
通脹料續升 美10年債息升穿1.96厘
特朗普金主將退出Meta董事局
特朗普金主將退出Meta董事局
張兆聰：本地地產股抗跌 嘉里息高可留意
張兆聰：本地地產股抗跌 嘉里息高可留意
技術取勝：統一或8至8.6元上落
技術取勝：統一或8至8.6元上落
劉思明：神華純利飈 可選作分散投資
劉思明：神華純利飈 可選作分散投資
周顯：TikTok西方產業鏈已成形
周顯：TikTok西方產業鏈已成形
湯文亮：今年樓市小陽春變晚春
湯文亮：今年樓市小陽春變晚春
盧楚仁：美倘介入戰事 不利美元
盧楚仁：美倘介入戰事 不利美元
會德豐只許接種疫苗者進展銷廳 業界料本月一手成交不足500宗 兩年新低
會德豐只許接種疫苗者進展銷廳 業界料本月一手成交不足500宗 兩年新低
中原美聯齊出手 打針員工商場上班
中原美聯齊出手 打針員工商場上班
業界料港息明年初調整
業界料港息明年初調整
珀麗灣一周7成交 逼上月全月
珀麗灣一周7成交 逼上月全月
仲量聯行料納米樓落成量 今年倍升至2015伙
仲量聯行料納米樓落成量 今年倍升至2015伙
15 WESTERN STREET現樓 高層覽維港
15 WESTERN STREET現樓 高層覽維港
西營盤如「小蘇豪」 華洋交融
西營盤如「小蘇豪」 華洋交融
內地料再降準 中港股追落後 景順增持銀行電動車電池 減互聯網醫健倉位
內地料再降準 中港股追落後 景順增持銀行電動車電池 減互聯網醫健倉位