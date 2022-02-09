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珀麗灣一周7成交 逼上月全月

【明報專訊】第五波疫情牽連甚廣，多個大型私人屋苑被納入強制檢測名單，馬灣珀麗灣屬其中之一，惟未有影響買家入市步伐，屋苑二手交投更明顯加快。珀麗灣本月首周暫錄7宗成交，已追貼上月全月8宗，平均實呎約12,250元。

議價幅度普遍增至一成

中原地產高級資深分區營業經理溫詩雁表示，疫情持續令部分業主心態受挫，議價幅度普遍增至約一成，吸引買家入市，珀麗灣最新成交位於第30座低層D室，實用面積648方呎，3房間隔，客廳設露台、望海景，以768萬元沽出，實呎11,852元，較市價低約4％。原業主2009年8月以318萬元買入，持貨逾12年，帳面獲利450萬元或約1.4倍。

海怡半島2房月租1.42萬 兩年低

交投加快的屋苑還有將軍澳天晉，美聯首席區域營業經理余偉峰表示，天晉本月迄今累錄5宗二手成交，與上月同期4宗相若，平均實呎約2.05萬元。余稱，天晉I期8座中層B室，實用面積870方呎，3房1套連士多房間隔，以1808萬元成交，實呎20,782元，屬市價水平。原業主2011年11月905.7萬元購入，持貨逾19年，帳面獲利902.3萬元或近1倍。

受多個入伙新盤影響，租賃市場持續受壓。繼上月藍田麗港城錄得2房月租1.25萬元、為屋苑近年新低後，再有十型屋苑錄得近年新低租賃成交。中原地產副區域營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島33座中層A室，實用面積521方呎，2房間隔，以月租1.42萬元租出，實用呎租約27.3元，除較市價低逾一成半外，更為屋苑近兩年呎租新低。不過，業主於1997年10月以298萬元買入，租金回報仍達5.7厘。據了解，上述單位業主屬內地客，早前短暫回港，適逢獲租客洽租，故願意以低價出租單位。盧指，海怡半島現時有約130個放租盤，租盤量多加上市况轉淡，預計屋苑租金仍持續受壓。

相關字詞﹕海怡半島 天晉 珀麗灣

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