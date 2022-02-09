經濟

香港地產

業界料港息明年初調整

【明報專訊】美國聯儲局將於3月結束買債並預料隨即加息，市場關注美國加息對本港樓市的影響。業界普遍認為，在本港銀行結餘充裕的情况下，香港息率不會完全跟隨美息升幅，對樓按申請人及已上會買家影響不大。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，預計本港最優惠利率（P）今年內不會跟隨美國加息，料最快明年初才會有所調整。他續指，現時暫未有銀行收緊按揭審批門檻及優惠，惟按揭申請人亦應預留額外資金以應對息率變動。曹又預計，受本地第五波疫情影響，2022年首季現樓及樓花按揭宗數將按季回落約15%，而新取用按揭金額及宗數亦將按季回落約一成。

今年H按息率 中原按揭料續2厘或以下

隨着美國加息，本港銀行同業拆息（H）亦勢將調整。中原按揭董事總經理王美鳳表示，現時拆息樓按計劃（H按）佔按揭市場比例約97%，拆息調整將主導本地按息變化，現時本港銀行結餘仍然達3525億元水平，預計拆息在資金充裕下未必跟足美息加幅，料今年按息仍處於2厘或以下水平，未觸及現時P按之封頂息率（2.5厘），仍屬低息水平。她續稱，今年按息上升後亦較大機會未觸及封頂息率下，銀行對按揭申請人的最低入息要求實際上未變，加上年內供樓負擔增幅仍屬溫和，料對用家影響不大。

相關字詞﹕加息 中原按揭 經絡按揭轉介

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