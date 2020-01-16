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會德豐只許接種疫苗者進展銷廳 業界料本月一手成交不足500宗 兩年新低

【明報專訊】第五波疫情持續蔓延，政府再度收緊防疫措施，有發展商隨即變陣，其中會德豐地產宣布，進入集團展銷廳的人士須已接種疫苗，料為首個落實疫苗通行證的發展商。綜合市場資訊，自1月7日收緊防疫措施，新盤過去一個月只有489宗成交（見表1），踏入本月首周亦只有31宗，業界料防疫加辣將進一步打擊銷情，料本月一手成交不足500宗，為自2020年2月約350宗後2年來新低（見圖）。

明報記者 陳寶恩 林尚民

不少新盤示範單位及售樓處均設於商場或指標商廈內（見表2）。會德豐地產宣布，因應疫情發展，集團旗下展銷廳加強防疫措施，包括限制每組參觀客人及代理不多於2人進入；入場人士須已接種疫苗，並先量度體溫、填寫健康申報表、掃描「安心出行」二維碼，並全程佩戴口罩；展銷廳每小時消毒，每日開放前及下午2時半至3時半暫時關閉作深層消毒清潔。另外，集團將強化線上睇樓及參觀體驗，如直播記者會、線上介紹項目設施配套、安排網上意向登記等，令買家及代理減少接觸；網站亦增設VR睇樓、拍攝介紹短片等，讓買家在家中參觀示範單位。

映築擬增設視像形式簽約

另一方面，恒基物業（0012）營業（一）部總經理林達民表示，密切留意疫情最新發展，根據政府公告適時作出安排，並加強防疫措施，確保準買家於安全情况下參觀示範單位及進行售樓程序。市傳該部門旗下長沙灣新盤映築將於短期內公布新一輪銷售安排，料本周末開售，並新設以視像形式讓買家簽署臨時買賣合約。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝則表示，旗下項目仍按原定計劃籌備，但會密切留意疫情發展。

九建（0034）（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳表示，集團旗下將軍澳海茵莊園位於太子始創中心的展銷廳，繼續維持消毒清潔的安排。對於展銷廳位於商場內，而準買家須打針才可進入，陳淑芳認為現時疫苗接種率愈來愈高，相信對樓盤銷情影響不大。

首輪收緊防疫月內僅沽489伙

綜合市場資訊，自1月7日政府為第五波疫情收緊防疫措施後，新盤成交急挫，至2月7日僅錄489宗一手成交，當中銷情較佳是恒地長沙灣映築，舉行兩輪大型銷售共售出204伙。另新地（0016）屯門御海灣II期內售出34伙；嘉里（0683）、信置（0083）及港鐵（0066）黃竹坑港島南岸揚海期內售出27伙。

事實上，業界亦看淡本月新盤市場。利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，二人限聚及要打針才可進出商場，對新盤開售帶來不便，尤其家庭客參觀示範單位將更困難，相信大型新盤受影響較嚴重，而招標形式推售的豪宅影響則較小。他相信，部分發展商或待疫情放緩，及限聚措施放寬才推盤，並估計2月全月一手成交恐不足500宗。

相關字詞﹕映築 會德豐 疫苗通行證

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