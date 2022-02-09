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經濟
2022年2月9日星期三
技術取勝
投資策略
收緊防疫 港PMI一年首陷收縮區 上半年零售料負增長 人力顧問：措施礙吸人才
星展：全年經濟增長或下修至1.7%
新巴城巴：每月虧損料倍增至6000萬
恒指曾插逾400點 收跌250點
第五波疫情上月爆發 Lalamove：食物訂單明顯增
牛氣母企上季多賺33％ 餐廳現員工短缺
藥明子公司列未經核實名單 股價瀉兩成 集團：沒從美進口相關儀器需求 影響微
提供具體證明 可自未經核實名單剔除
人行：保障性租賃房貸不集中管理
人行：券商境外公司提出跨境服務屬非法
強積金上月平均每人蝕約7700元
雷軍：3年內稱霸國產高端手機市場
惠譽下調龍光評級 展望負面
金管局：銀行業人才起動計劃再延長半年
軟銀上財季盈利挫逾97% 阿里股價大跌 孫正義：保留減持選項
通脹料續升 美10年債息升穿1.96厘
特朗普金主將退出Meta董事局
張兆聰：本地地產股抗跌 嘉里息高可留意
技術取勝：統一或8至8.6元上落
劉思明：神華純利飈 可選作分散投資
周顯：TikTok西方產業鏈已成形
湯文亮：今年樓市小陽春變晚春
盧楚仁：美倘介入戰事 不利美元
會德豐只許接種疫苗者進展銷廳 業界料本月一手成交不足500宗 兩年新低
中原美聯齊出手 打針員工商場上班
業界料港息明年初調整
珀麗灣一周7成交 逼上月全月
嘉里近億購山道一籃子地舖 加快統一業權
仲量聯行料納米樓落成量 今年倍升至2015伙
15 WESTERN STREET現樓 高層覽維港
西營盤如「小蘇豪」 華洋交融
內地料再降準 中港股追落後 景順增持銀行電動車電池 減互聯網醫健倉位
技術取勝：統一或8至8.6元上落
【明報專訊】財險上望8元阻力不輕（圖）
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收緊防疫 港PMI一年首陷收縮區 上半年零售料負增長 人力顧問：措施礙吸人才
星展：全年經濟增長或下修至1.7%
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