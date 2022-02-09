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軟銀上財季盈利挫逾97% 阿里股價大跌 孫正義：保留減持選項

【明報專訊】軟銀集團（日：9948）公布，在截至去年12月底的第三財季，盈利按年大跌逾97%至290億日圓（約19.6億港元）。公司資產淨值亦由次財季末的1870億美元，降至第三財季末的1680億美元。對於公司資產淨值縮水一成，軟銀行政總裁孫正義表示，這主要是受到所持的阿里巴巴（9988）股價大跌拖累。孫正義稱，阿里巴巴曾佔軟銀總資產淨值的60%，但最近降至24%。受內地政府收緊對科技企業規管等影響，阿里巴巴股價自2020年10月高位跌逾六成。

孫正義稱：「在中國，按資產淨值計算，我們遭遇了自峰值以來的最大損失。」阿里巴巴上周五向美國證交會（SEC）申報註冊10億份美國預託證券（ADS），分析師估計這可能與主要股東部署配股有關。據花旗（美：C）計算，軟銀持有阿里巴巴53.9億股普通股，相當於6.74億份ADS，或24.8%股份。由於軟銀是阿里巴巴IPO前的投資者，花旗認為這批股份有大部分可能仍未註冊為ADS。市場人士揣測軟銀沽貨，阿里巴巴股價周二再跌逾3%。不過軟銀創辦人孫正義稱，未曾大幅減持阿里巴巴，但會保留此選項。

阿里持股佔軟銀總資產淨值降至24%

過去3季，軟銀累計從阿里巴巴套現680.5億日圓（約46億港元），與軟銀持有接近6000億港元的阿里巴巴股份相比，佔比不高。孫正義又稱，對內地召車軟件龍頭滴滴出行（美：DIDI）的投資蒙受大量損失。滴滴出行去年底宣布將從美國退市，其第三季淨虧損達47億美元。孫正義在去年11月曾形容，軟銀「正處於暴風雪之中」。他昨天表示，這場「暴風雪尚未結束——我們仍處於其中，但我相信春天會來」。

昨稱「暴風雪尚未結束」

不過分析師不大樂觀。面對環球主要央行收緊貨幣政策，軟銀投資的增長股受壓。由於軟銀基本上是一家投資基金，其收益很大程度受市况影響，目前對軟銀來說並非好時機。面對股東因軟銀股價下跌而施壓，孫正義去年11月宣布回購價值1萬億日圓（當時約值686億港元）的股票。軟銀目前手上的現金可能比預期少，將旗下晶片設計公司ARM首次公開募股（IPO）是其重要的集資手段。

軟銀昨表示，由於監管障礙，已放棄將ARM出售給美國晶片大廠Nvidia（美：NVDA）。軟銀此前獲得的12.5億美元（約97.5億港元）訂金不會退還。軟銀的聲明稱，同意終止交易，「儘管雙方作出善意的努力，但仍面臨重大的監管挑戰，妨礙了交易完成」。英、美及歐盟的反壟斷機關此前以可能妨礙競爭為由，頻頻向這宗交易施壓。去年12月，美國聯邦貿易委員會（FTC）提出訴訟，要求禁止交易進行。英國及歐洲反壟斷機構也下令調查這宗收購。

冀ARM明年3月前上市

孫正義昨表示，現計劃將ARM分拆至美國納斯達克上市，目標是進行半導體行業歷來規模最大的IPO。軟銀希望上市在2023年3月前進行。不過軟銀從ARM上市可獲的收益，或可能比出售ARM的收益少。

軟銀在6年前以320億美元購入ARM，並在2020年9月宣布向Nvidia出售ARM，交易以現金加股票方式進行，交易價值約400億美元。隨着Nvidia股價上漲，這宗交易的價值去年底升至最高逾800億美元。

（綜合報道）

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