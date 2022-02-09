經濟

人行：保障性租賃房貸不集中管理

【明報專訊】內地放寬對房地產貸款限制，人民銀行和銀保監昨日發出通知，即日起銀行向持有保障性租賃住房項目認定書的項目，所發放的有關貸款不納入房地產貸款集中度制度管理。當局要求銀行，加大對保障性租賃住房的支持力度，按照依法合規、風險可控、商業可持續的原則，提供金融產品和金融服務。

將加快建立住房租賃金融制度

人行表示，明確保障性租賃住房項目有關貸款不納入房地產貸款集中度管理，有利於銀行加強對該等項目信貸投放，支持住房保障體系建設，推動建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉住房制度。下一步，人民銀行、銀保監會將加快建立完善住房租賃金融制度，繼續加大對保障性住房建設和長租房市場發展金融支持力度，促進房地產業良性循環和健康發展。

公告指此舉為落實國務院關於支持保障性租賃住房發展的決策部署，銀行需嚴格執行人民銀行、銀保監有關統計制度，確保數據真實準確。去年1月，人行和銀保監建立銀行房地產貸款集中度管理制度，要求銀行的房地產貸款餘額和個人住房貸款餘額，佔該行的人民幣貸款餘額的比例，不得高於人民銀行、銀保監所定的上限。

去年銀行處置不良資產3.13萬億人幣

另外，內媒引述銀保監指，2021年銀行業累計處置不良資產3.13萬億元人民幣，按年增加1100億元人民幣，再創歷史新高，有效降低信用風險水平。針對當前許多企業的生產經營仍面臨困難，銀行不良貸款反彈壓力持續存在，風險防控形勢依然嚴峻的情况，銀保監表示，將進一步督促銀行做實資產質量，嚴格落實金融資產風險審慎分類制度。

上 / 下一篇新聞

收緊防疫 港PMI一年首陷收縮區 上半年零售料負增長 人力顧問：措施礙吸人才
收緊防疫 港PMI一年首陷收縮區 上半年零售料負增長 人力顧問：措施礙吸人才
星展：全年經濟增長或下修至1.7%
星展：全年經濟增長或下修至1.7%
新巴城巴：每月虧損料倍增至6000萬
新巴城巴：每月虧損料倍增至6000萬
恒指曾插逾400點 收跌250點
恒指曾插逾400點 收跌250點
第五波疫情上月爆發 Lalamove：食物訂單明顯增
第五波疫情上月爆發 Lalamove：食物訂單明顯增
牛氣母企上季多賺33％ 餐廳現員工短缺
牛氣母企上季多賺33％ 餐廳現員工短缺
藥明子公司列未經核實名單 股價瀉兩成 集團：沒從美進口相關儀器需求 影響微
藥明子公司列未經核實名單 股價瀉兩成 集團：沒從美進口相關儀器需求 影響微
提供具體證明 可自未經核實名單剔除
提供具體證明 可自未經核實名單剔除
人行：券商境外公司提出跨境服務屬非法
人行：券商境外公司提出跨境服務屬非法
強積金上月平均每人蝕約7700元
強積金上月平均每人蝕約7700元
雷軍：3年內稱霸國產高端手機市場
雷軍：3年內稱霸國產高端手機市場
惠譽下調龍光評級 展望負面
惠譽下調龍光評級 展望負面
金管局：銀行業人才起動計劃再延長半年
金管局：銀行業人才起動計劃再延長半年
軟銀上財季盈利挫逾97% 阿里股價大跌 孫正義：保留減持選項
軟銀上財季盈利挫逾97% 阿里股價大跌 孫正義：保留減持選項
通脹料續升 美10年債息升穿1.96厘
通脹料續升 美10年債息升穿1.96厘
特朗普金主將退出Meta董事局
特朗普金主將退出Meta董事局
張兆聰：本地地產股抗跌 嘉里息高可留意
張兆聰：本地地產股抗跌 嘉里息高可留意
技術取勝：統一或8至8.6元上落
技術取勝：統一或8至8.6元上落
劉思明：神華純利飈 可選作分散投資
劉思明：神華純利飈 可選作分散投資
周顯：TikTok西方產業鏈已成形
周顯：TikTok西方產業鏈已成形
湯文亮：今年樓市小陽春變晚春
湯文亮：今年樓市小陽春變晚春
盧楚仁：美倘介入戰事 不利美元
盧楚仁：美倘介入戰事 不利美元
會德豐只許接種疫苗者進展銷廳 業界料本月一手成交不足500宗 兩年新低
會德豐只許接種疫苗者進展銷廳 業界料本月一手成交不足500宗 兩年新低
中原美聯齊出手 打針員工商場上班
中原美聯齊出手 打針員工商場上班
業界料港息明年初調整
業界料港息明年初調整
珀麗灣一周7成交 逼上月全月
珀麗灣一周7成交 逼上月全月
嘉里近億購山道一籃子地舖 加快統一業權
嘉里近億購山道一籃子地舖 加快統一業權
仲量聯行料納米樓落成量 今年倍升至2015伙
仲量聯行料納米樓落成量 今年倍升至2015伙
15 WESTERN STREET現樓 高層覽維港
15 WESTERN STREET現樓 高層覽維港
西營盤如「小蘇豪」 華洋交融
西營盤如「小蘇豪」 華洋交融
內地料再降準 中港股追落後 景順增持銀行電動車電池 減互聯網醫健倉位
內地料再降準 中港股追落後 景順增持銀行電動車電池 減互聯網醫健倉位