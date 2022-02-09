藥明子公司列未經核實名單 股價瀉兩成 集團：沒從美進口相關儀器需求 影響微

明報記者 陳偉燊

是次被美國商務部列入「未經核實名單」的公司，包括藥明生物的間接附屬公司無錫藥明生物技術股份（下稱無錫藥明）和上海藥明生物技術公司（上海藥明）。該兩間公司涉自美國進口儀器，因此當美國將有關公司列入「未經核實名單」，市場憂慮會對其業務構成影響，致拋售該股。昨日該股成交量達9768.19萬股，較本周一的1682.54萬股高出4.8倍，全日成交額58.15億元。一般而言，一次性生物反應器控制器，主要用作模擬生物般在細胞外進行生化反應；至於中空纖維過濾器，用作超精密過濾，利便生物活性物質的提取淨化。

同系藥明康德受累股價挫逾一成

同系藥明康德（2359）受消息拖累，昨日股價亦急跌11.36%，收報100.7元。該公司在昨午發公告澄清，未被美國商務部列入「未經證實名單」，目前生產經營正常，亦沒有持有藥明生物任何股份。

摩根士丹利報告引述藥明生物管理層稱，自美國進口設備純為自用，非用作轉售及轉口，按照2019年前例，有8間公司被納入「未經證實名單」後，最終在2個月內自名單剔除。該集團更自2017年不再依賴單一地區採購工具。浦銀國際指出，藥明生物後續不再需要向美國進口相關設備，超濾膜包目前仍有6個月庫存，在美國以外供應量十分充足。

預計2年內國產替代海外供應

該集團其他實體仍可正常向美國廠商進口，管理層預計內地廠商最快1至2年內替代海外供應。花旗認為，目前該公司自美國進口有關設備，約佔進口比例約50%，在中國內地及歐洲有替代品。

藥明生物指出，列入未經核實名單，不意味美國出口商不能與名單上的人士往來，亦不構成國家安全或外交政策問題。今次事件對其為全球客戶提供的服務不會產生重大不利影響。鑑於上海及無錫設施建完後，沒有進口相關儀器的需求，因此影響亦相對微小。資料顯示，藥明生物今次受美國實施「未經證實名單」影響的兩間間接附屬公司，以無錫藥明規模較大，幾經增資後實繳股本增至49.15億元人民幣，並曾於去年參與收購蘇橋生物。