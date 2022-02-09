經濟

藥明子公司列未經核實名單 股價瀉兩成 集團：沒從美進口相關儀器需求 影響微

【明報專訊】美國商務部宣布把33家中國企業納入「未經核實名單」（Unverified List），當中包括藥明生物（2269）間接持有的無錫及上海兩間子公司，受消息影響其股價最多跌37.96%，為上市以來最大跌幅，並在昨早11時後停牌，停牌前跌22.77%，報62.25元。集團昨晚發公告，由於在上海及無錫的設施建設完成，已沒有自美國進口一次性生物反應器控制器及中空纖維過濾器的需求，因此影響微小，亦不影響為全球客戶提供服務。其股份將於今早復牌。

明報記者 陳偉燊

是次被美國商務部列入「未經核實名單」的公司，包括藥明生物的間接附屬公司無錫藥明生物技術股份（下稱無錫藥明）和上海藥明生物技術公司（上海藥明）。該兩間公司涉自美國進口儀器，因此當美國將有關公司列入「未經核實名單」，市場憂慮會對其業務構成影響，致拋售該股。昨日該股成交量達9768.19萬股，較本周一的1682.54萬股高出4.8倍，全日成交額58.15億元。一般而言，一次性生物反應器控制器，主要用作模擬生物般在細胞外進行生化反應；至於中空纖維過濾器，用作超精密過濾，利便生物活性物質的提取淨化。

同系藥明康德受累股價挫逾一成

同系藥明康德（2359）受消息拖累，昨日股價亦急跌11.36%，收報100.7元。該公司在昨午發公告澄清，未被美國商務部列入「未經證實名單」，目前生產經營正常，亦沒有持有藥明生物任何股份。

摩根士丹利報告引述藥明生物管理層稱，自美國進口設備純為自用，非用作轉售及轉口，按照2019年前例，有8間公司被納入「未經證實名單」後，最終在2個月內自名單剔除。該集團更自2017年不再依賴單一地區採購工具。浦銀國際指出，藥明生物後續不再需要向美國進口相關設備，超濾膜包目前仍有6個月庫存，在美國以外供應量十分充足。

預計2年內國產替代海外供應

該集團其他實體仍可正常向美國廠商進口，管理層預計內地廠商最快1至2年內替代海外供應。花旗認為，目前該公司自美國進口有關設備，約佔進口比例約50%，在中國內地及歐洲有替代品。

藥明生物指出，列入未經核實名單，不意味美國出口商不能與名單上的人士往來，亦不構成國家安全或外交政策問題。今次事件對其為全球客戶提供的服務不會產生重大不利影響。鑑於上海及無錫設施建完後，沒有進口相關儀器的需求，因此影響亦相對微小。資料顯示，藥明生物今次受美國實施「未經證實名單」影響的兩間間接附屬公司，以無錫藥明規模較大，幾經增資後實繳股本增至49.15億元人民幣，並曾於去年參與收購蘇橋生物。

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