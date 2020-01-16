恒指曾插逾400點 收跌250點

北水淨流入14億

科指跌92點或1.7%，全日收報5436點；國指跌76點或0.9%，報8513點。北水重新開閘第二天錄得淨流入14.09億元。

港府收緊防疫限制，商場、超級市場等遭列入限制處所。經營網購平台HKTVMALL的香港科技探索（1137）逆市急彈7.1%，收報8.66元。經營阿信屋的CEC國際（0759）亦升逾4%。零售股普遍受壓，經營崇光百貨（SOGO）的利福國際（1212）昨收跌2%，報4.41元；莎莎國際（0178） 全日跌1.3%。

商場股則個別發展，領展（0823）和九倉置業（1997）同時漲0.7%，新地（0016）微升0.1%；恒基地產（0012）及長實（1113）分別跌0.7%及1.9%。

匯控渣打逆市創兩年新高

多隻銀行股突破52周高位，匯控（0005）以全日高位收市，報58.8元， 升1.55%，再創兩年高。渣打（2888）曾高見60元，收市升1.96%至59.8元，亦創兩年高。中銀香港（2388）升0.3%至32元，創52周高。恒生銀行（0011）升1.4%至162元，創逾6個月高。