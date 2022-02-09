新巴城巴：每月虧損料倍增至6000萬

冀港府補貼或暫緩營運雜費

今年1月，營運新巴和城巴（下稱兩巴）的匯達交通向港鐵（0066）沽出278萬股八達通股份，更疑似清倉套現。被問到會否再度出售旗下投資，甚至研究裁員，馬詹唯均回答，公司不排除任何開源節流的方法。他重申，公司目標維持前線員工的職位及薪金，下一步行動需視乎政府回應。

於2020年8月，匯達交通以32億元從新創建（0659）手上買入兩巴業務。易手約一年半，兩巴表現屢受疫情拖累，馬詹唯說「冇人有水晶球預測未來，難以評論後唔後悔（買入業務）」，當前要點是着重眼前。據新創建財報，截至2020年6月底止年度，包括兩巴在內的交通業務應佔經營虧損為1.19億元。

車長：無超時補水 月入減1萬

馬詹唯表示，兩巴營運嚴重依賴機場、陸路口岸、過海及通勤路線，業務在「在家工作」、社交距離等安排下顯得脆弱。據公司資料，現時服務機場和口岸的巴士路線分別有17條及5條，另有28條通宵巴士路線。

主要負責機場及口岸路線的城巴車長余志偉稱，因應旅客大幅減少，近月暫獲安排駕駛新巴南區路線。他指疫情下巴士削班，沒有超時工作故不獲「補水」，每月收入下跌1萬元，對家庭財政構成壓力。他希望政府能為巴士營辦商提供援助，保障車長的生計。