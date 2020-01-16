經濟

香港地產

淘大1房503萬沽 業主3年半料蝕7%

【明報專訊】新一波疫情惡化，個別業主為去貨寧願蝕讓離場。利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，九龍灣老牌屋苑淘大花園，新錄得一宗蝕讓個案，單位為L座低層8室，實用面積285方呎，屬1房間隔，望樓景，原業主去年10月在市場放盤，最初叫價550萬元，其後三度降價，最新以503萬元成交，實呎17,649元，即累減47萬元或8.5%。

上址原業主在2018年8月以520萬元購入、實呎18,246元，持貨約3年半，是次沽貨帳面蝕17萬元或3.3%離場。若計及佣金等買賣開支，料實蝕約37萬元或7%離場。

太古城兩房呎售1.4萬 今年低位

港島指標屋苑太古城亦錄低價成交。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城2月至今暫錄約4宗成交，平均實呎16,996元，其中鄱陽閣低層F室，實用面積545方呎、2房戶，原業主叫價1026萬元放盤，累減261萬元或25%後，以765萬元售出、實呎14,037元。值得留意，上述單位呎價暫為太古城今年新低；去年11月太湖閣有低層C室以實呎13,740元售出，即今次新成交呎價僅高約2%。不過，今次成交單位原業主2010年4月以372萬元買入，持貨近12年，帳面仍賺393萬元或逾1倍。

盈翠3房減價140萬後易手

利嘉閣聯席董事周志榮稱，青衣盈翠半島新錄12座中低層C室易手，實用面積659方呎3房戶，原業主累減140萬元或約12%，以1040萬元沽出、實呎15,781元；不過，原業主早於1998年7月以約306.6萬元一手購入，持貨近24年帳面仍獲利733.4萬元或2.4倍。另祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門居屋富健花園新錄11座低層F室成交，實用面積592方呎3房戶，原業主今年1月初叫價430萬元於綠表市場放售，最新減價36.2萬元或8%，以393.8萬元售、實呎6652元；比屋苑同類低層單位去年12月綠表成交價400萬元略低1.5%；惟原業主2016年以約295萬元（未補價）購，帳面仍賺98.8萬元或33%。

相關字詞﹕富健花園 盈翠半島 太古城 淘大花園

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