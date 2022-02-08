太古仁孚工廈強拍底價逾50億 歷來最高

擬連同區工廈重建78萬呎甲廈

事實上，太古地產多年來一直銳意擴展港島東區的太古坊王國，該公司早於2018年2月就鰂魚涌英皇道1067號仁孚工業大廈、以及船塢里8號華廈工業大廈申請強拍，其中仁孚工業大廈獲土地審裁處批出強拍，底價高達50.526億元，除較4年前的估值逾28.27億元，高逾22.25億元或約79%外，更打破2020年新世界（0017）北角皇都戲院大廈以底價47.76億元之紀錄，成為本港歷年來、底價最高的強拍項目。資料顯示，上述地盤面積24,847方呎，現為樓齡46年的工業大廈，若以地積比15倍發展成全新甲級商廈，預計可建樓面逾37萬方呎，每方呎樓面價折合約1.35萬元。

太古地產發言人回應查詢指公司對土地審裁處就仁孚工業大廈批強拍令表示歡迎，將參與日後進行的強制拍賣，公司2018年已就華廈工業大廈（船塢里8號）及仁孚工業大廈申請強拍，如成功投得上述兩幅用地，計劃重建總樓面約77.9萬方呎的辦公樓及其他商業用途。

分析：底價合理 流拍風險不大

值得一提的是，同期申請的船塢里8號華廈工業大廈，地盤面積27,090方呎，樓齡46年，4年前估值已經超過29.3億元，比今次批出的仁孚工業大廈4年前的估值還要高。換言之，若華廈工業大廈亦順利批出強拍，兩項目底價合共有機會超過100億元。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指出，今次批出之底價合理，地盤價值亦以去年10月底為基準，市場沒有太大落差，所以流拍風險不大。

淺水灣豪宅官地樓面呎價料7萬

此外，本周將有多個項目截標，除西九文化區管理局旗下藝術廣場大樓外，亦包括淺水灣南灣道豪宅官地、以及市建局土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」重建項目。中原地產測量師張競達表示，淺水灣地皮可建樓面約18,987方呎，料可建3至4幢洋房，預計每呎樓面地價約7萬元，以呎價計將成為新地王，總值約13.3億元。