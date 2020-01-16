萬科香港虎年推海壇街新盤 涉500伙 主打中小型單位

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，該公司計劃於虎年推出長沙灣海壇街及醫局街全新住宅項目，預計提供逾500伙，將以中小型單位作為主打，計劃於2022年底至2023年初期間，分期推出市場發售。

至於剛過去的辛丑牛年（2021年2月12日至2022年1月31日），萬科香港旗下樓盤包括屯門掃管笏上源、長沙灣The Campton、西營盤15 WESTERN STREET，以及何文田VAU Residence，全年合共售出246伙，套現總額37.36億元。

迎海．星灣複式戶7650萬沽

事實上，雖然疫情轉趨嚴峻，但VAU Residence昨日仍錄得一宗1房戶新成交，為10樓C室，實用面積264方呎，成交價658.7萬元、實呎24,951元。

恒地（0012）牽頭發展、已屆現樓的馬鞍山迎海．星灣，亦新錄一宗複式戶成交；為19座36、37樓B室，實用面積2742方呎，連平台817方呎，屬3房連儲物室間隔，附室內裝修，以7650萬元招標售出，實呎27,899元，買家採用180天成交。

至於恒地同系毗鄰粉嶺高爾夫球場的高爾夫．御苑，亦新錄虎年首宗成交，一手住宅成交冊顯示，單位為5座18樓B室，實用面積960方呎，3房套房間隔，以1498.64萬元招標售出、實呎15,610元。

高爾夫．御苑3房呎售1.56萬

恒大（3333）旗下已屆現樓的屯門掃管笏恆大．珺瓏灣1期，亦以招標售出1伙花園特色戶，為第1座地下A室，實用面積754方呎，3房間隔連606方呎花園，成交價1099.05萬元、實呎14,576元，買家採90天成交期，新買家為外區家庭客，購入單位自用。

珺瓏灣系列虎年至今暫售兩伙，套現逾1646萬元。