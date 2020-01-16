經濟

香港地產

萬科香港虎年推海壇街新盤 涉500伙 主打中小型單位

【明報專訊】雖然全港社會聚焦疫情發展，但新春公眾假期完結後，昨日為正月初七，再有發展商公布虎年推盤大計。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，該公司計劃於虎年推出長沙灣海壇街及醫局街全新住宅項目，預計提供逾500伙，將以中小型單位作為主打，計劃於2022年底至2023年初期間，分期推出市場發售。

至於剛過去的辛丑牛年（2021年2月12日至2022年1月31日），萬科香港旗下樓盤包括屯門掃管笏上源、長沙灣The Campton、西營盤15 WESTERN STREET，以及何文田VAU Residence，全年合共售出246伙，套現總額37.36億元。

迎海．星灣複式戶7650萬沽

事實上，雖然疫情轉趨嚴峻，但VAU Residence昨日仍錄得一宗1房戶新成交，為10樓C室，實用面積264方呎，成交價658.7萬元、實呎24,951元。

恒地（0012）牽頭發展、已屆現樓的馬鞍山迎海．星灣，亦新錄一宗複式戶成交；為19座36、37樓B室，實用面積2742方呎，連平台817方呎，屬3房連儲物室間隔，附室內裝修，以7650萬元招標售出，實呎27,899元，買家採用180天成交。

至於恒地同系毗鄰粉嶺高爾夫球場的高爾夫．御苑，亦新錄虎年首宗成交，一手住宅成交冊顯示，單位為5座18樓B室，實用面積960方呎，3房套房間隔，以1498.64萬元招標售出、實呎15,610元。

高爾夫．御苑3房呎售1.56萬

恒大（3333）旗下已屆現樓的屯門掃管笏恆大．珺瓏灣1期，亦以招標售出1伙花園特色戶，為第1座地下A室，實用面積754方呎，3房間隔連606方呎花園，成交價1099.05萬元、實呎14,576元，買家採90天成交期，新買家為外區家庭客，購入單位自用。

珺瓏灣系列虎年至今暫售兩伙，套現逾1646萬元。

相關字詞﹕萬科香港

上 / 下一篇新聞

阿里申增10億ADS 市場憂軟銀沽貨 昨股價跌近半成 分析員：倘全退或影響合伙人制
阿里申增10億ADS 市場憂軟銀沽貨 昨股價跌近半成 分析員：倘全退或影響合伙人制
阿里近年大量股份轉換 港流通量急增
阿里近年大量股份轉換 港流通量急增
阿里拖累曾失百天線 恒指靠油股倒升6點
阿里拖累曾失百天線 恒指靠油股倒升6點
中小企百分百擔保貸款 7個月增35%
中小企百分百擔保貸款 7個月增35%
許正宇：冀今年中對數碼港元「有初步想法」
許正宇：冀今年中對數碼港元「有初步想法」
證監擬本年度增30職 應付SPAC虛擬資產監管
證監擬本年度增30職 應付SPAC虛擬資產監管
希慎入股恒地土瓜灣地 斥資30億 首度涉足九龍項目 應佔25%權益
希慎入股恒地土瓜灣地 斥資30億 首度涉足九龍項目 應佔25%權益
去年食肆收益927億 按年增16.8%
去年食肆收益927億 按年增16.8%
大摩削今年零售銷售額增長至1%
大摩削今年零售銷售額增長至1%
3內房上月銷售額按年續挫
3內房上月銷售額按年續挫
在歐平台面臨停運 Meta續跌 美伺服器處理歐洲數據 歐盟或不再允許
在歐平台面臨停運 Meta續跌 美伺服器處理歐洲數據 歐盟或不再允許
東芝分拆成兩公司 股東回報增兩倍
東芝分拆成兩公司 股東回報增兩倍
慈善組織：英上月470萬人食物不足 半年增20%
慈善組織：英上月470萬人食物不足 半年增20%
張兆聰：舊經濟股撐大巿 中海油服可吼
張兆聰：舊經濟股撐大巿 中海油服可吼
劉國俊：元宇宙商機無限
劉國俊：元宇宙商機無限
劉宇亮：新能源車價量齊升 留意零件股
劉宇亮：新能源車價量齊升 留意零件股
薛偉傑：華為智能手機銷量「天堂掉地獄」
薛偉傑：華為智能手機銷量「天堂掉地獄」
技術取勝：同程旅行有望向上突破
技術取勝：同程旅行有望向上突破
何民傑：濠賭業黑暗期將過 金沙中國值得憧憬
何民傑：濠賭業黑暗期將過 金沙中國值得憧憬
PayMe派500萬封利市
PayMe派500萬封利市
劉思明：基建股升勢見韌性 中車追落後
劉思明：基建股升勢見韌性 中車追落後
周顯：金融中心須具兩大「功能」
周顯：金融中心須具兩大「功能」
湯文亮：冬奧最震撼的6件事
湯文亮：冬奧最震撼的6件事
第五波前港島5豪宅成交 涉22億 料買家均具內地背景 部分「首置」入市
第五波前港島5豪宅成交 涉22億 料買家均具內地背景 部分「首置」入市
施永青曾接觸確診者 與家人酒店隔離檢疫
施永青曾接觸確診者 與家人酒店隔離檢疫
太古仁孚工廈強拍底價逾50億 歷來最高
太古仁孚工廈強拍底價逾50億 歷來最高
中央社3880萬沽灣仔商廈單位 45年賺52倍
中央社3880萬沽灣仔商廈單位 45年賺52倍
淘大1房503萬沽 業主3年半料蝕7%
淘大1房503萬沽 業主3年半料蝕7%