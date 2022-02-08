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第五波前港島5豪宅成交 涉22億 料買家均具內地背景 部分「首置」入市

【明報專訊】雖然中港仍未恢復通關，但無阻內地背景資金入市本港超級豪宅；在近期第五波疫情大爆發前一個月內，港島五大超級豪宅，均錄得3億元以上大額成交，合計涉資約22億元。本報翻查資料發現，上述5宗超級豪宅成交登記買家均具內地背景，其中曾被指年繳逾1億元稅款、有「打工皇帝」之稱的大摩前高層竺稼，「甩名」後以首置身分斥逾4.5億元，購入樂聲電子（0213）旗下南區大潭道45號的洋房。

明報記者

至於上述5宗超級豪宅成交，以被形容為「亞洲樓王」、九倉（ 0004 ）和南豐發展，會德豐銷售的山頂MOUNT NICHOLSON一個高層單位最貴，屬實用4230方呎4套房戶型，連兩個車位於1月以逾5.83億元售出，實呎高逾13.78萬元。資料顯示，買家只須付樓價4.25%印花稅約2479萬元，意味以港人首置身分入市；惟登記買家張堯，英文名字為普通話拼音ZHANG YAO，相信具內地背景。

買家首置身分毋須付辣稅 5.8億購MOUNT NICHOLSON

此外，5宗大額成交中，亦不乏買家「甩名」後以首置名義再入市；其中大潭道45號單號屋，去年12月以約4.54億元售出，洋房實用4784方呎，實呎94,858元。資料顯示，買家以ZHU JIA登記，即投資銀行大摩前高層竺稼；而他今次入市，同樣只須付樓價4.25%印花稅涉約1929萬元。

大摩前高層竺稼「甩名」購洋房

惟資料顯示竺稼及相關人士早於2002及2005年曾合共以4050萬元購入大潭陽明山莊10座相連單位，惟去年12月，便以共1.4億元轉名至其相關人士名下，成功「甩名」再入市，料節省4878萬元辣稅。

不過，亦有部分估計為內地背景買家付辣稅入市。南區深水灣徑8號1座高層B室4房戶去年12月以逾3.93億元售出，單位實用3641方呎、實呎10.8萬元，呎價料為南區一手分層物業呎價最高，買家以海外註冊公司 Bright Stars Explore XVIII Limited名義入市。

深水灣徑8號公司客付逾億辣稅

換言之該買家須付樓價30%辣稅涉近1.18億元，而最新資料顯示負責簽署該單位成交的公司代表為QU YULAN，同為普通話拼音，相信為內地背景人士。

五大豪宅成交中唯一的二手交投，為內地企業海航系董事局主席陳峰在香港的居所、山頂TWELVE PEAKS的銀主洋房，單位實用4241方呎，去年淪為銀主盤後，上月以3.87億元售出，實呎約91,252元。資料顯示，新買家以普通話拼音名字GUO DEYING登記，與酷派創始人郭德英併音相同，相信為同一人；買家是次亦只須付樓價4.25%印花稅約1645萬元，意味以首置身分入市。

相關字詞﹕深水灣徑8號 大潭道45號 竺稼 超級豪宅 內地買家

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