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2022年2月8日星期二
湯文亮 敢說反話
投資策略
阿里申增10億ADS 市場憂軟銀沽貨 昨股價跌近半成 分析員：倘全退或影響合伙人制
阿里近年大量股份轉換 港流通量急增
阿里拖累曾失百天線 恒指靠油股倒升6點
中小企百分百擔保貸款 7個月增35%
許正宇：冀今年中對數碼港元「有初步想法」
證監擬本年度增30職 應付SPAC虛擬資產監管
希慎入股恒地土瓜灣地 斥資30億 首度涉足九龍項目 應佔25%權益
去年食肆收益927億 按年增16.8%
大摩削今年零售銷售額增長至1%
3內房上月銷售額按年續挫
在歐平台面臨停運 Meta續跌 美伺服器處理歐洲數據 歐盟或不再允許
東芝分拆成兩公司 股東回報增兩倍
慈善組織：英上月470萬人食物不足 半年增20%
張兆聰：舊經濟股撐大巿 中海油服可吼
劉國俊：元宇宙商機無限
劉宇亮：新能源車價量齊升 留意零件股
薛偉傑：華為智能手機銷量「天堂掉地獄」
技術取勝：同程旅行有望向上突破
何民傑：濠賭業黑暗期將過 金沙中國值得憧憬
PayMe派500萬封利市
劉思明：基建股升勢見韌性 中車追落後
周顯：金融中心須具兩大「功能」
湯文亮：冬奧最震撼的6件事
第五波前港島5豪宅成交 涉22億 料買家均具內地背景 部分「首置」入市
萬科香港虎年推海壇街新盤 涉500伙 主打中小型單位
施永青曾接觸確診者 與家人酒店隔離檢疫
太古仁孚工廈強拍底價逾50億 歷來最高
中央社3880萬沽灣仔商廈單位 45年賺52倍
淘大1房503萬沽 業主3年半料蝕7%
湯文亮：冬奧最震撼的6件事
【明報專訊】有傳媒朋友問，可不可以列出冬奧最震撼的幾件事，並且表明哪一件最最最震撼？
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阿里申增10億ADS 市場憂軟銀沽貨 昨股價跌近半成 分析員：倘全退或影響合伙人制
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