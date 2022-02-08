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薛偉傑：華為智能手機銷量「天堂掉地獄」

【明報專訊】作為美國封殺的中國龍頭科技企業之一，數據顯示，華為去年全球智能手機付運量只有3500萬部，按年大跌超過80%。另外，華為早前亦公布去年全年的營業額按年跌近三成。在美國持續遏制和封殺之下，華為如何保持它在智能手機市場上的影響力，不被邊緣化，支撐到能夠建立起「去美化」的供應鏈，仍然惹人關注。

按年瀉逾八成 市佔率剩2.6%

根據市場調查機構Omdia數據，華為去年全球智能手機付運量只有3500萬部，與2020年的1.897億部相比，按年大跌約81.6%；全球排名亦由2020年的第3位，跌至去年的第9位。至於市場佔有率，亦由2020年的14.7%，大跌至去年的2.6%。

坦白說，華為智能手機去年出貨量3500萬部這個數字，不算是太令人意外。因為由2020年9月15日開始，華為原則上就無法取得任何包含美國技術的軟硬件，除非是供應商獲得美國商務部特別批出許可證。當時另一市場調查機構TrendForce已經預測，2021年華為的智能手機出貨量可能會大幅下跌至3000萬至5000萬部。現在Omdia公布的3500萬部，反映TrendForce預測相當神準。

雖然高通等手機晶片商去年獲准向華為出售小量晶片，但那些不是4G手機晶片，就是將5G手機晶片特製成「閹割版」（據報是抽起支持5G的射頻前端），令華為只能將它們當成4G手機晶片使用。在其他手機品牌和網絡商都大力宣傳推廣5G的情形下，華為智能手機卻絕大部分都是4G，試問如何能夠賣得好成績？

華為去年營收跌28.9%

另外，華為早前公布了初步的2021年財務報告數據，全年營收為6340億元人民幣，與2020年的8914億元人民幣相比，按年下跌了28.9%。

表面看來，28.9%的營收跌幅，比起其智能手機出貨量超過八成的跌幅低得多，還不算太難看。但因為這是包括了營運商業務、企業業務和消費者業務的總營收，故跌幅會有所攤薄。華為去年的消費者業務營收跌幅是多少，要待它稍後公布三大業務板塊細分的營收數據才知道。

關於華為的營業額和智能手機出貨量大幅下跌的問題，有些內地自媒體的看法是「實際沒有那麼多」。他們的理據是，因為由華為分拆出售而成為獨立公司的榮耀，去年的全球智能手機付運量也有3980萬部，市佔率也有3%。

榮耀的智能手機主要集中在2000至3000元人民幣這個價位，估計榮耀去年的智能手機銷售收入也超過1000億元人民幣。若將華為和榮耀兩者的營收和智能手機出貨量加在一起來考慮，「實際跌幅並沒有那麼多」。但此說頗荒謬，首先將華為和榮耀營收相加本就有水分，因為華為去年的營業額就包括了出售榮耀的部分收入，否則跌幅會更大；更重要的是，華為既然已出售了榮耀的全部權益，就不能將榮耀視為華為的附屬公司。

舊手機升級「鴻蒙」 壽命有多久

筆者只會說，華為在2020年11月迅速賣出榮耀，是非常明智和果斷的決定。因為若不出售榮耀，只會「攬住死」和「一鑊熟」。相反，盡快出售榮耀一方面可以減磅，另一方面還多了一筆收入。

然而，華為的未來仍然充滿不確定性。以華為去年6月正式推出的自研作業系統「鴻蒙2.0」為例，雖然號稱截至去年底，已有大約2億部智能手機安裝了，但簡單計算就估計到，當中絕大部分都是舊款的華為智能手機由Android升級到「鴻蒙2.0」。這些舊手機的壽命還有多少年？

華為今年和明年的智能手機銷量又會否再下跌？是否一直只能賣4G手機？關於華為的未來，華為輪值董事長郭平並未多談，只聲稱在新一年，華為要「多產糧食，做強根基」。

國產射頻前端面世 華為回歸5G現曙光

最近內地媒體報道，內地廠商富滿微和卓勝微都分別突破了濾波器的技術難關，成功研發出支援5G的國產射頻前端。但它們的5G射頻前端是否完全沒有使用美國技術，可以向華為供貨，讓華為手機回歸5G，暫時仍不得而知。

更大的問題是，華為手上的「麒麟」手機晶片已剩下不多，而美國商務部又可以隨時停止向高通等發出出口許可證；簡而言之，華為今後的命運，有很大一部分已不能掌握在自己手裏了。

明報記者 薛偉傑

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[薛偉傑 科技觀潮]

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