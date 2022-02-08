劉宇亮：新能源車價量齊升 留意零件股

所以，今年1月21日，比亞迪（1211）旗下新能源車價格上調，幅度為1000至7000元不等，2月1日起生效。比亞迪透露，此次價格主要受原材料價格大幅上漲以及新能源購車補貼退坡影響。

舜宇光學福耀玻璃值得關注

當前新能源汽車市場，已從政策驅動轉向市場驅動，補貼減少對新能源汽車整體市場增長影響有限。預計中國2022年新能源汽車銷量將達到550萬輛，到2025年將超過900萬輛。

上調售價有利於應對原材料成本上漲、提升車型的盈利水平。比亞迪1月汽車銷量9.54萬輛，按年增長1.25倍。其中，新能源汽車銷量9.32萬輛，按年升3.62倍；燃油汽車銷量2254輛，按年下跌89.86%。

2022年新能源車在銷量繼續大幅增長、定價上調的背景下，利潤有望實現顯著提升。另外，新能源汽車零部件股份亦值得關注，當中包括車載攝像頭龍頭舜宇光學科技（2382）、汽車玻璃龍頭福耀玻璃（3606）、處於Tesla產業鏈的電池盒供應商敏實集團（0425）。

獨立股評人

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[劉宇亮 股宇有云]