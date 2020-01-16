慈善組織：英上月470萬人食物不足 半年增20%

【明報專訊】英國12月通脹率按年上漲5.4%創30年新高之際，《金融時報》引述英國慈善機構食品基金會（Food Foundation）的數據，指英國1月約有470萬成年人面臨食物不足的問題，相當於英國總人口8.8%。面臨食物不足的英國人口，較去年7月時的390萬高出20.5%。其中100萬英國成年人（相當於全國人口3.6%）表示，買不起食物，所以在上月至少有一天沒有進食，而去年7月此比例的人口為2.6%。
3.6%人口稱買不起糧食
英國12月的整體食物價格按年升4.2%。除食品價格高企，能源成本飈升也加重生活負擔。英國政府能源監管機構近日宣布，將能源供應商年度收費上限調高54%，意味英國能源費用將在4月起大幅上調。英倫銀行此前警告，預計到今年4月英國通脹率可能升至7.25%的峰值，全年平均通脹率將超過6%，可能進一步影響民眾的消費能力。
英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）呼籲要限制加薪，以免加薪推動價格螺旋式上漲。不過若薪酬升幅低於通脹，將加劇上班族的負擔，令貝利的言論引起非議。為應對通脹高企，主要央行部署收緊貨幣政策。摩根士丹利策略師希茨（Andrew Sheets）預期，由今年5月至明年5月，聯儲局、歐洲央行、英倫銀行及日本央行將把資產負債表縮減兩萬億美元，預期這12個月的縮表進程，將是歷來之最。