東芝分拆成兩公司 股東回報增兩倍

【明報專訊】東芝（Toshiba）（日：6502）宣布，將分拆為兩家公司，擱置遭股東強烈反對的一拆三計劃。根據新的重組方案，東芝僅剝離設備業務，包括日本半導體（ Japan Semiconductor）及東芝電子元件及儲存裝置（Toshiba Electronic Devices & Storage） ，並將其上市。此外，東芝還將大幅提高股東回報計劃，準備在未來兩年將股東回報提高至3000億日圓（約203億港元），較此前價值1000億日圓的股東返還計劃增加兩倍。消息公布後，東芝股價最多升3%，收市升1.6%。
記憶體製造商鎧俠擬上市
東芝的目標是在2024年3月前，完成其設備部門的分拆和上市。東芝表示，新的重組計劃更簡單，且更節省成本。此前，東芝曾計劃將公司一分為三，一家經營設備業務，另一家經營能源和基礎設施，而東芝將管理所持的記憶體製造商鎧俠（Kioxia，前稱東芝記憶體）的40.6% 股份及其他資產。根據新的重組方案，東芝將繼續持有鎧俠的股票，但將尋求將這些股票貨幣化，並將收益返還股東。鎧俠一直尋求進行首次公開募股（IPO），但據報也與美國晶片商Western Digital Corp（美：WDC）進行合併談判。
擬出售電梯及照明業務
東芝另透露，將出售非核心資產，準備啟動電梯及照明業務的出售程序。此外，東芝宣布將以1000億日圓（約67.8億港元）的價格，向美國合資伙伴開利（Carrier Global Corp），出售空調子公司東芝開利（Toshiba Carrier）的55%股份。東芝又表示，不再將生產影印機及零售銷售信息管理系統的Toshiba Tec Corp（日：6588）視為核心業務，但沒有表明會否將其出售。
修訂後的重組計劃，將在3月的特別股東大會提交給股東表決，表決通過門檻設定為略高於50%。不過分析認為，新重組計劃仍將面臨多家對冲基金的阻力，這些股東一直反對任何形式的分拆，希望東芝進行私有化。