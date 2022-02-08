3內房上月銷售額按年續挫

碧桂園按月飈六成至364億

碧桂園昨日公布，1月份實現歸屬合同銷售額約363.6億元（人民幣，下同），按月大增60.89%，按年則跌9.82%；月內的合同銷售建築面積約462萬平方米，較2021年12月的289萬平方米，按月大增39.86%；按年計則增加6萬平方米，略增1.32%。

融創銷售額按月大減逾四成

至於融創方面，1月份實現合同銷售金額279.2億元，按月大減41.61%；按年則跌20.61%；月內的合同銷售面積約214.3萬平方米，按月減少82.2萬平方米，按月減幅達27.72%；按年計則減少4.16%，只略減少合同銷售9.3萬平方米。

時代中國銷售面積跌18%

另時代中國1月份錄得合同銷售70.88億元，按月減少22.09%，按年計減少14.39%。至於簽約銷售面積方面，該集團在1月份錄得43.2萬平方米，按月只減少9.6萬平方米或18.18%；按年計則略增2.61%或1.1萬平方米。