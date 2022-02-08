大摩削今年零售銷售額增長至1%

摩根士丹利報告指，本港去年12月零售銷售總額為333億元，按年升幅為6%，較去年11月增速有所放緩，並差過該行預期15%增長。該行表示，由於近期收緊防疫措施後，市面人流僅減少約20%，較以往同樣措施可減少40%至50%人流，成效較為遜色。該行續料，今年1月零售銷售總額按年增長約2%，比去年12月升幅進一步放緩。

新一波疫情惡化 中港通關勢再延

就本港近期疫情爆發，該行估計中港兩地最快或於今年7月通關，較早前估計的3月份有所延遲。因此，該行下調全年零售銷售額增長預測至1%，原先估計為上漲7%。

網購持續增長 挑戰實體店

另一方面，報告又提及，去年12月網上零售佔比為10.8%，較去年11月的11.2%輕微下跌，但仍屬歷史第二高紀錄。該行相信，由於本港相關比例仍較新加坡、中國、美國等地為低，相信網購比例未來持續穩定增長，並對實體店銷售帶來挑戰。