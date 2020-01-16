經濟

去年食肆收益927億 按年增16.8%

【明報專訊】本港去年底新冠病毒疫情改善，防疫措施曾一度放寬，帶挈飲食業出現「小陽春」。政府統計處昨日公布，去年全年食肆總收益臨時估值為927億元，價值及數量計分別按年增長16.8%和14.8%；而食肆購貨總額臨時估計同樣按年升16.8%，錄302億元。不過，政府發言人強調，數據未有包括最新一波疫情影響，並料近期收緊的防疫措施，已令餐飲業務再度受壓。

各類食肆有改善 酒吧獨挫

按食肆類型劃分，中式餐館去年全年總收益價值及數量，分別按年上升18%及16%；非中式餐館按年上升23%及21%；快餐店亦上升9%及6%；其餘雜類飲食場所則升12%及11%。不過，年內酒吧價值下跌0.2%，而以數量計增長7%。

至於去年第四季的食肆總收益臨時估計價值為251億元，按年上漲29.1%，並連升6個季度；扣除價格變動的影響，總收益則按年上升25.5%。季內食肆購貨總額的臨時估計為82億元，按年同上升三成。

季內各食肆類型全線向上，其中中式餐館季內總收益價值和數量，分別按年上升四成及三成半；非中式餐館按年上升33%及29%；快餐店增長13%及10%。

酒吧亦增長近六成及六成半；其餘雜類飲食場所則上升12%及9%。

近期收緊防疫 餐飲業再受壓

政府發言人表示，受惠去年底本地疫情穩定、發放消費券等因素帶動下，飲食業在去年第四季繼續改善。去年全年食肆總收益價值按年有所回升，但仍明顯低於肺炎疫情前水平。發言人續稱，最新第五波疫情暫未反映在上述數據，而近期再次收緊社交距離措施，令食肆業務受壓；未來餐飲業務前景將主要取決於本地疫情的發展。

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