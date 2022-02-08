經濟

希慎入股恒地土瓜灣地 斥資30億 首度涉足九龍項目 應佔25%權益

【明報專訊】希慎興業（0014）近年積極擴張，繼去年伙拍華懋以近200億元投得銅鑼灣地王後，再度宣布以約20.63億元入股恒基地產（0012）去年9月投得的土瓜灣庇利街/榮光街市建局重建項目，應佔25%權益。同時由已故新地（0016）前主席郭炳湘創立的帝國集團，亦會入股該項目25%股權。今次為希慎首度涉足九龍的發展項目，其估計連同承擔約9.84億元發展成本，料在土瓜灣重建項目最高資本承擔約30.47億元。

明報記者 陳偉燊

據公告披露，連同地價，土瓜灣重建項目預計總成本約121.89億元。希慎表示，將積極策劃和推動項目商業部分的設計和營運，集團執行董事呂幹威表示，將會配合政府重建和復修並行的市區更新策略，將經營利園區獨有的經驗和智慧社區模式帶到新項目上，「為土瓜灣區帶來新氣象」；他表示，集團將把握機會持續投資合適項目。

近年斥逾180億連環掃貨

希慎近年罕有地積極出手，接連投得加路連山道地皮、購入上海世紀盛薈廣場及參與土瓜灣重建項目（見表），前後涉資高達181.65億元。在連環掃貨後，其現金水平亦從2020年底的249.35億元，降至2021年6月底中期業績時的110.66億元。

此前希慎在內地曾參與住宅發展，例如投資上海和平花苑、新加坡怡景園、怡馨園及嘉莉園等境外合資盤，但近年在港亦開始嘗試加入競爭，其中今次入股土瓜灣地，更為自2016年底聯同香港興業（0480）以33.93億元投得大埔露輝道高級住宅項目後，第二次在港參與樓盤發展。

李家誠：業界投下信心票

此外，恒地近兩、三年亦連續投得多個大型項目，除了以232.8億元投得中環美利道項目、現發展成The Henderson外，亦以508億元投得中環海濱3號用地，連同以81.89億元投得土瓜灣重建項目，已出資822.69億元。今次出售土瓜灣重建項目一半股權，則是近年首次投得地皮後出售股權「減磅」。

恒地主席李家誠表示，今次三大發展商建立長期戰略合作關係，更是業界對項目前景投下信心的一票。 該項目連同恒地在區內數個舊樓重建項目，期望帶來協同效應 。他相信希慎多年來管理優質商業及零售項目的經驗，將對土瓜灣項目發展極具裨益。

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