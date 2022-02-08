經濟

中小企百分百擔保貸款 7個月增35%

【明報專訊】按揭證券公司資料顯示，中小企融資擔保計劃下的百分百擔保特惠貸款，截至上月28日，累計獲批申請逾4.78萬宗，涉及的總貸款額837.06億元，相比去年6月底累計3.83萬宗、涉及金額約618億元，分別增24.9%、35.4%。若與前年底比較，獲批申請涉及的總貸款金額更較當時多1.1倍。

百分百擔保特惠貸款前年4月20日推出，協助受疫情影響的企業資金周轉，申請期至今年6月底止。金管局副總裁李達志昨於立法會財經事務委員會會議上稱，此特惠貸款推出至今，壞帳率約0.5%，是估算之內。

余偉文：Omicron對經濟影響上半年浮現

中小企融資擔保計劃下的八成和九成信貸擔保產品分別於2012年5月底、2019年12月中推出，申請期俱截至今年6月底，按證公司數據顯示，截至上月28日，該兩款產品獲批申請涉及的總貸款金額逾1043億元，較去年6月底增10.1%。

去年4月底推出、俗稱「失業貸款」的百分百擔保個人特惠貸款計劃方面，金管局昨亦在財經事務委員會會議上披露，截至上月15日，按證公司已批出約3.61萬宗申請，涉及金額約25億元，與去年6月底批出申請涉及總貸款額約11億元比，多近1.3倍，該計劃申請期截至今年4月底。

金管局總裁余偉文表示，Omicron變種疫情對本地及環球經濟的影響可能於今年上半年浮現，而營商環境氣氛仍頗疲弱，今季料壓力更大，通脹則未見有很大壓力。他又表示，本地失業率或會因第五波疫情在今季上升。

余續稱，去年樓市升約3%，今年初稍回落，但仍平穩，料今季成交亦因疫情而減少。他認為今年環球經濟和金融市場主要受疫情、美國加息、地緣政治尤其是烏克蘭局勢發展等因素影響，但香港金融體系基調穩固，有足夠抗震力，即使資金逆轉，香港都可維持金融穩定。

副總裁阮國恒表示，去年第四季因Omicron出現，全球供應鏈緊張，高槓桿內房貸款也有壓力，預期該季特定分類貸款比率上升，但銀行體系財政非常穩健，料不構成太大壓力。

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