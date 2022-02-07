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永明雷志海：旅遊業復蘇 利歐亞經濟股市

【明報專訊】去年強積金表現錄得負0.3%回報，人均蝕807元，是自2018年以來首次。今年環球市場仍要面對新冠病毒帶來的挑戰，由於多國在疫情處理及貨幣政策取態都大相逕庭，地區及板塊選擇都尤其重要。永明資產管理首席投資策略師雷志海在接受專訪時表示，今年特別看好亞洲（中國除外）地區及歐股表現，預料旅遊業恢復都會利好兩地經濟及股市。其次較看好香港，由於經濟及就業市場表現不俗，倘內地推出積極的寬鬆政策，將會有利港股。

明報記者 黃清瑤

雷志海表示，去年在內地接二連三的監管政策下，港股多個板塊受挫更大幅跑輸環球股市。事實上，香港經濟及勞工就業情况不俗，預期今年港股有望收復失地，反彈機會大、值博率高。「去年未有受政策影響的企業，盈利表現不錯，故去年港股跌至過去10年低位，估值上可說是相當吸引。」

港股估值見10年低 值博率高

對於今年走勢，他表示估值在偏低下，造就趁低吸納的良機，而且將會兩個誘因觸發港股上升：

第一，中央早前表明今年會以穩增長為大方向，近日更降低存款準備金率、減息等，如日後再推出積極的寬鬆政策，可帶動股市向上；

第二，不少中概股準備回流香港或上海上市，此舉可吸引國際投資者作出調配，於低位買入港股。

至於內地市場方面，去年內地監管政策並沒有影響A股表現，因受影響企業大多在港上市；而去年國內經濟表現強勁，以致A股錄得輕微上升。但雷志海預期，2022年A股會因監管政策的「後遺症」而受到拖累，例如科技企業要依從國家指示來調整經營方針。在調整期間，有可能會收緊對長遠發展的投放，繼而影響國內就業市場。他續稱，部分國內企業已於去年開始縮減人手，此情况下對今年內地經濟以至A股表現都較謹慎。

監管「後遺症」拖累 今年對A股謹慎

若內地資金入市，根據歷年經驗，A股市場通常會先低後高，因此他預期，內地上半年股市會向下，下半年則要看內地穩定政策力度及成效。內地與海外其他國家最大分別在於對疫情的處理手法，不少歐洲國家已決定與病毒共存，相反中國的清零政策不但在醫學角度無效，亦會對經濟造成壓力，因而憂慮國內經濟會進一步加深調整。

年初至今，美股表現反覆向下，主因是聯儲局在貨幣政策方面趨鷹，除了在去年12月已開始減少買債，會議上有官員表示，以縮減資產負債表來抑壓通脹是勢在必行。由於對貨幣政策迅速轉變，令投資市場持續消化消息，股市持續震盪。他相信，一些業務未成熟、未有盈利的企業，在貨幣政策轉變下會被投資者忽視，反而買入有穩定收入及派息能力的企業。

美股今年或兩極化 小心沒盈利企業

儘管如此，他認為投資者毋須過分悲觀，收緊貨幣政策或加息都要有經濟基礎支持，此情况下加息會進一步利好企業前景。總括來說，美股今年可能會出現兩極化，投資者要小心未有盈利的企業，板塊選擇尤其重要。

他表示今年最看好亞洲地區（中國除外），主因是去年上半年亞洲地區疫苗接種率偏低，如日本截至去年7月底，完成疫苗接種率只有10%，除新加坡，其他東南亞國家接種率亦不足10%。當Delta變種病毒出現，令感染率急升，不少工廠停工，令經濟受挫。及後，東南亞國家大力推行疫苗接種，目前泰國、越南接種率已急升至超過七成。去年第四季，多個東南亞國家經濟亦已好轉。隨着歐美國家在防疫政策上採取放寬態度，甚至可能恢復通關，都會利好以旅遊業作為經濟重心的東南亞國家。

看好歐洲率先年內恢復通關

他亦看好歐洲股市，雖然收緊防疫政策影響歐洲的服務業表現，不過製造業方面一直維持健康水平；加上歐洲很大機會是全球率先趨向正常化的地區，或會於年內恢復通關及重啟旅遊業，服務業反彈機會大，都會對經濟及股市帶來正面影響。現時歐洲企業盈利增長快，估值較美股廉宜，前景更為樂觀。

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（退休綢繆）

相關字詞﹕與病毒共存 東南亞 強積金

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