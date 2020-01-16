上月十大屋苑買賣登記238宗 4個月新高

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，在疫情持續下，近期樓價反覆回軟，加上低利率環境持續，用家趁機入市置業，帶動二手傳統屋苑成交上升。

至於十大屋苑，1月份以天水圍嘉湖山莊錄最多買賣登記共42宗、涉總值2.45億元；沙田第一城排名第二，錄39宗、涉總值2.50億元；位列第三的是鴨脷洲海怡半島，錄35宗、涉總值3.83億元。

海怡錄35宗註冊 按月飈94%最勁

其餘7個屋苑同期二手買賣登記為：鰂魚涌太古城（27宗、涉3.08億元）、荔枝角美孚新邨（26宗、涉2.39億元）、藍田麗港城（24宗、涉2.12億元）、紅磡黃埔花園（22宗、涉1.93億元）、鰂魚涌康怡花園（11宗、涉1.13億元）、藍田匯景花園（6宗、涉0.55億元）、柴灣杏花村（6宗、涉0.51億元）。

1月份共有6個屋苑的買賣登記宗數按月錄得升幅，當中宗數升幅最大是海怡半島，按月上升94.4%（12月為18宗）。